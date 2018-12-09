شكرا لقرائتكم خبر عن بنك دبي الإسلامي (DIB) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 09-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 5.23 درهم، فقد واصل السهم تراجعه مخترقا هذا المستوى، حيث انهى الأسبوع الماضي عند 5.18 تدرهم منخفضا، وفي ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يعكس تنامي القوى البيعية، كما انخفض السهم مخترقا القناة الصاعدة متوسطة الاجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 4.85 درهم، ويتجه السهم حاليا لمستويات قد تصل الى 5.12 ثم 5 درهم، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 5.25 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.11 درهم وبين مستوى المقاومة هو 5.22 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط