شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال لـ"الخليج 365": حل مشكلة النيل لحليج الأقطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام أن هناك أولويات لملفات الوزارة، وفيما يتعلق بملف الشركات العائدة للدولة قال "لسه بدرى على الشركات دى".

وأضاف فى تصريح لـ"الخليج 365" على هامش مشاركته فى منتدى أفريقيا 2018، أن الشركة الوحيدة التى تم الانتهاء من مشكلتها تقريبا، هى شركة النيل لحليج الأقطان، حيث ستحصل الوزارة على تعويضات فروق الأرض من الشركة وستظل الشركة مع المساهمين، وبالتالى تكون الوزارة طبقت منطوق الحكم القضائى ولا سيما أن الشركة بها 5200 مساهم.

وحول تطوير شركات الغزل والنسيج قال توفيق سيتم التطوير من خلال بيع الأصول وأن احتجنا للمزيد سيكون عن طريق تمويلات بنكية، موضحا أنه سيتم تشغيل محلج الفيوم الفترة المقبلة وفى حال نجاح التجربة سيتم شراء 10 محالج جديدة من نفس الشركة الهندية لتكوير المحالج.