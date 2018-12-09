شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف المؤتمر الأول لرائدات الأعمال بالوطن العربى 19-20 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مصر المؤتمر الأول لرائدات الأعمال فى الوطن العربى والذى يقام يومى 19 و20 يناير المقبل بالقاهرة برئاسة الشيخة مريم الصباح من دولة الكويت، بحضور ومشاركة نخبة كبيرة من سيدات الأعمال والأمراء فى الوطن العربى.

وقال رمضان العباسى المستشار الإعلامى للمؤتمر إن مؤتمر ومنتدى رائدات الأعمال فى الوطن العربى اختار أن تكون دورته الأولى فى العاصمة المصرية القاهرة تأكيدا منه على دور مصر الاقتصادى فى المنطقة العربية، مشيرا إلى أن المؤتمر والمنتدى سوف يناقش العديد من الفرص الاستثمارية فى مصر والعالم العربى ودور المرأة فى التنمية وما تحققه من إنجازات فى المجالات كافة.

وأضاف العباسى أن المنتدى سيناقش على مدار يومين التحديات التى تواجه سيدات الأعمال فى مصر والعالم العربى ووضع الحلول اللازمة لها لتمكين رائدات الأعمال من المساهمة الفاعلة فى تحقيق التنمية وخلق المزيد من فرص العمل وتعزيز مكانة ودور المرأة من الناحية الاقتصادية، مؤكدا أن المنتدى سيكون منصة عربية مفتوحة لرائدات الأعمال لنقل أفكارهم تجاربهم إلى الجميع للاستفادة منها بشكل عملى، لافتا إلى أن المؤتمر سوف يشهد مشاركة واسعة من سيدات الأعمال من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت والسعودية وسلطنة عمان وليبيا وتونس والمغرب والجزائر والعراق والأردن.

وذكر المستشار الإعلامى للمؤتمر أن المنتدى سوف يساهم فى تعزيز وتطوير وتقوية العلاقات الاقتصادية بين رائدات الاعمال فى العالم العربى والتعاون المشترك وبحث كيفية مواجهة التحديات التى تعرقل مسيرة بعض رائدات الأعمال.

وأوضح أن المنتدى يحظى بدعم واهتمام القيادات المصرية لدوره فى تنشيط وخلق العديد من الفرص الاستثمارية، لافتا إلى أن المنتدى يقام تحت رعاية وكالة شاهد للصحافة والإعلام وسوف يتم خلال المنتدى تكريم عدد من رائدات الأعمال فى الوطن العربى.