شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معايير لتقييم الخدمات الحكومية عبر موقع "قيم خدمتك".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الأيام القليلة الماضية أطلقت الحكومة، ممثلة فى وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، موقعا إلكترونيا لتقيم الخدمات الحكومية.

فيما يلى معايير تقيم الخدمات التى يقيم العمل على أساسها فى تقيم الخدمات المحيطة بهم بهدف مساعدة الحكومة فى تحسين مستوى الخدمة..

1 - البيئة المحيطة بمكان تقديم الخدمة

2- نظام التواصل مع المواطنين وهى الآلية المتوفرة لسماع آراء وشكاوى المواطن فيما يتعلق بالخدمة المقدمة

3- مراقبة سير العمل وهى الوسيلة التى يستخدمها مدير الوحدة للإطلاع على ما يدور بالوحدة خلال اليوم كوجود المدير بين الموظفين لمتابعة سير العمل

4- المعلومات والبيانات ويقصد بها حق متلقى الخدمة فى الوصول إلى المعلومات اللازمة لتأدية الخدمة بسهولة ويسر وتحتوى المؤشرات الخاصة بهذه المعايير على آليات عرض المعلومات وتصنيف المعلومات الضرورية لضمان سهولة تلقى الخدمات

5- سلوكيات مقدم الخدمة من حيث المعاملة اللائقة مع المواطن كما هو منصوص عليها فى مدونة السلوك الوظيفى ويتضمن هذا الحيادية فى المعاملة والحماس والدقة والحفاظ على الخصوصية

جدير بالذكر انه وبحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، يتم تقييم المعايير بشكل مفصل من خلال المعايير الفرعية للتقييم، وتعرض نتائج تلك التقييمات فى صورة تقارير وإحصائيات على متخذى القرار للتعرف على الأماكن التى بحاجة إلى تحسين ومتابعتها.