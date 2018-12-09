112 طائرة.. أسطول الطيران الخاص ورجال الأعمال في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

بلغ حجم أسطول الطيران الخاص ورجال الأعمال في دولة الإمارات نحو 112 طائرة، من أصل 480 طائرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة «فلايت جلوبال» المتخصصة في بحوث الطيران.

وأشارت البيانات إلى أن دولة الإمارات تعتبر ثاني أكبر سوق من حيث عدد طائرات الطيران الخاص ورجال الأعمال، وتليها السعودية ثم المغرب. وأوضحت البيانات أن المنطقة تسلمت 10 طائرات خلال العام 2017، مقارنة مع 14 طائرة في العام 2016، والتي تعتبر أقل من تسليمات العام 2009 والتي وصلت إلى 47 طائرة.

لفت تقرير صادر عن «فلايت جلوبال» إلى أن المنطقة تمثل حصة رئيسية من أسطول الطيران الخاص العالمي بنحو 480 طائرة، تشكل الإمارات والسعودية النصف تقريباً، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر محطة مهمة في الشرق الأوسط لخدمات إدارة الطيران الخاص ورحلات التشارتر والصيانة، كما أن الدولة تعد مركزاً للعديد من مشغلي الطيران الخاص.

ويتوزع أسطول الطيران الخاص في المنطقة على عدد من المصنعين، حيث تشكل طائرات «غلف ستريم» حصة كبيرة من أسطول الطيران الخاص في المنطقة بنسبة 39.11% بنحو 97 طائرة، فيما تشكل «بوينج» 33.19% بنحو 75 طائرة و«بومبرديه» 28.77% بنحو 61 طائرة و «إيرباص» 25.62% بنحو 52 طائرة و «داسو» 22.56% بنحو 44 طائرة، إضافة إلى 150 طائرة من مصنعين مختلفين والتي تشكل 31.46% من حجم الأسطول.

ويساهم مبنى الطيران الخاص في دبي الجنوب في تعزيز مكانة دبي، كمركز حيوي للطيران الخاص في العالم والمنطقة، حيث يقع المبنى على بعد دقائق من مطار آل مكتوم الدولي، ويمتد على مساحة 5600 متر مربع، ليكون بذلك أكبر مبنى طيران خاص في العالم، وبوابة دبي الجديدة للمسافرين من كبار الشخصيات.

ضمان الخصوصية

ويكمّل هذا المرفق العالمي المستوى باقة من الخدمات والتجارب الراقية، لتعزيز تجربة السفر المثالية، وسيقدم خدماته على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وهو مكرّس حصرياً لاستضافة رحلات الطيران الخاص لكبار الشخصيات من القطاع الخاص والعام. وتشتمل المميزات الرئيسية الأخرى في المبنى على مرافق مخصصة للجمارك والهجرة والشرطة، وصالات منفصلة لكبار الشخصيات لضمان الخصوصية الكاملة، بالإضافة إلى الوصول المباشر والسريع عبر مسافة قصيرة إلى ساحة المطار.

وتزداد أهمية دولة الإمارات بشكل خاصة والمنطقة بشكل عام، مع احتضان دبي أكبر الشركات العالمية في سوق طيران رجال الأعمال عندما تنطلق أعمال معرض«ميبا 2018» الذي يُقام في موقع معرض الطيران، في دبي الجنوب في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر.

الأسرع نمواً

وتشير التوقعات إلى أن أسواق الشرق الأوسط ومنطقة آسيا-المحيط الهادي ستكون الأسرع نمواً بحلول عام 2037 بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.7%، حسب تقرير توقعات الأسواق 2018 من شركة «امبراير» إضافة إلى ذلك، يرى الخبراء أن دولة الإمارات على وجه الخصوص ستستقبل عدداً أكبر من رحلات الطيران الخاص نتيجة للنشاطات المرتبطة بحدث «إكسبو 2020 دبي».

وستستضيف ساحة عرض الطائرات في معرض «ميبا 2018»اعتباراً من 10 ديسمبر الجاري عدداً من أحدث طائرات رجال الأعمال وأكثرها جاذبيةً في العالم والتي سيشاهدها الحاضرون والزوار على مدى ثلاثة أيام.

ومن بين الشركات التي ستعرض منتجاتها «هونداجيت» التي تشارك للمرة الثانية بعد حضورها الناجح في الشرق الأوسط في دورة عام 2016. وقال ميشيماسا فوجينو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «هونداجيت»: «يمثل الشرق الأوسط سوقاً في غاية الأهمية لتوفيره فرصاً محتملة في سوق الطائرات الخفيفة في المنطقة، وقد وجدنا ردوداً إيجابية في المعرض واهتماماً كبيراً بتقنياتنا».

وسيتم عرض طائرة «دريملاينر» (B787-8 Dreamliner) من شركة بوينغ لطائرات رجال الأعمال (Boeing Business Jets) للمرة الأولى في معرض «ميبا»، بينما ستعرض شركة «داسولت»(Dassault) طرازي (Falcon 900LX) و(Falcon 8X)، كما تعرض شركة «بومباردييه» طائرتي (Challenger 650) و(Global 5000).

وستعرض شركة جلف ستريم خمس طائرات - وهو عدد أكبر من أية مشاركة سابقة للشركة في معرض «ميبا». ومن هذه الطائرات - طائرة (G500) و(G550) والطائرة الرئيسية ضمن مجموعة طائراتها (G650ER) والتي وصفت بأنها «تجمع بين السرعة والمدى التشغيلي ما يمكّنها من تغيير قواعد اللعبة».

كما سيتم عرض طائرة (A340-500) من شركة «سيتيدال» وطائرة بوينغ (757-200) من شركة «أفجيت جلوبال»، إضافة إلى طائرة (Pilatus PC12NG) من شركة «أي.م.اي.سي ايروسبيس»، بينما تعرض شركة «كوملاكس» طائرتين: (A319) و(SSJ 100). ومن الشركات الأخرى التي أكدت مشاركتها في ساحة عرض الطائرات شركة «داياموند» لصناعة الطائرات وشركة «جيتكرافت».

كما ستستضيف ساحة عرض الطائرات في معرض «ميبا» عدداً من المروحيات:منها المروحية (A109SP) من «فالكون أفييشن» ومروحية (429) و(525) من «بيل هيليكوبتر».