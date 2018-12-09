شكرا لقرائتكم خبر عن عن نظام الشركات الجديد لمركز دبي المالي العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ازابلا ترسازودكوسكا *

نوف الخفاجي *

تتمحور التغييرات الرئيسية التي تم إدخالها، حول أنواع الشركات وتصنيفها، النظام الأساسي، واجبات المدير، والغرامات التي يمكن أن يفرضها مسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي لعدم الامتثال بالتشريع الجديد.

تزامناً مع استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستضافة إكسبو 2020 دبي، شهدنا حزمة جديدة من التعديلات على النظم والقوانين الراعية لنشاط قطاع الشركات في دولة الإمارات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، شهدنا جملة من المباحثات والحوارات، شاركت فيها عدة جهات حكومية وتمحورت حول إقرار نظام جديد لاستثمار الشركات الأجنبية في الدولة، كذلك دخل قانون شركات الأوفشور 2018، للشركات العاملة في المنطقة الحرة لجبل علي حيز التنفيذ.

بالتوازي، عكفت سلطة مركز دبي المالي العالمي على إدخال تعديلات على (قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 2 لسنة 2009) والقوانين التشغيلية الأخرى. وقد أثمرت الجهود المبذولة والوقت الذي تم تخصيصه في إطار هذا المشروع المهم عن إقرار نظام جديد لمركز دبي المالي العالمي للشركات الجديدة يضم سلسلة من القوانين مراعية الإجراء هي كل من: قانون الشركات (قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 5 لسنة 2018)، وقانون التشغيل (قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 7 لسنة 2018)، والمعايير المنظمة لعمل الشركات واللوائح التشغيلية (التشريع الجديد)، والتي دخلت جميعها حيز التنفيذ بدءاً من 12 نوفمبر 2018.

وقد انتظرت العديد من الجهات الإقليمية والعالمية بفارغ الصبر هذا التشريع الجديد، من بينها الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم المحدودة بالأسهم، والمساهمون في هذه الشركات ومديروها، علاوة على الجهات المتخصصة في تقديم الخدمات المالية والقانونية والجهات الاستشارية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي منطلقاً لعملها أو تلك العاملة في هذا المركز. وقد شكل قرار تعديل نظام عمل الشركات في مركز دبي المالي العالمي وطرح التشريع الجديد، دلالة على التزام مركز دبي المالي العالمي لتعزيز جاذبية العمل عبر مركز دبي المالي العالمي.

ومن أبرز التغييرات التي ظهرت في التشريع الجديد المرونة الإضافية التي حصلت عليها الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي، وتعزيز الاعتماد على الضوابط والرقابة الداخلية وتأني مجالس الإدارة، إضافة إلى فرض نظام عقوبات صارم في حال عدم امتثال الشركات لقانون مركز دبي المالي العالمي.

وعلى نحو مشابه لبعض الاختصاصات القضائية الأخرى على مستوى العالم، سيتمثل دور مسجل الشركات ضمن مركز دبي المالي العالمي في الإشراف على امتثال الشركات لقانون مركز دبي المالي العالمي ومراقبته بدلاً من تولي مهام تنظيم العمليات اليومية.

ولضمان التزام الشركات بأحكام التشريع الجديد، تم فرض غرامات إدارية تتراوح ما بين ألفين، وثلاثين ألف دولار أمريكي، لكل مخالفة تنتهك قانون مركز دبي المالي العالمي.

تتمحور التغييرات الرئيسية التي تم إدخالها على النظام السابق بموجب قانون الشركات واللوائح في المجالات التالية: أنواع الشركات وتصنيفها، النظام الأساسي، واجبات المدير، والغرامات التي يمكن أن يفرضها مسجل الشركات في مركز دبي المالي العالمي لعدم الامتثال بالتشريع الجديد.

ففيما مضى، كانت الشركات التي يمكن تأسيسها في مركز دبي المالي العالمي تنقسم إلى نوعين: شركة ذات مسؤولية محدودة وشركة محدودة بالأسهم. أما حالياً، فقد تم إلغاء خيار الشركات ذات المسؤولية المحدودة والاكتفاء بالشركات المحدودة بالأسهم لتعمل في مركز دبي المالي العالمي وهي: خاصة وعامة.

لذلك، سيقوم مسجل الشركات بإرسال تعليمات مفصلة لكل شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة حالياً في مركز دبي المالي العالمي لتحويلها إلى شركة خاصة أو عامة محدودة بالأسهم امتثالاً للتشريع الجديد.

ويجب أن ينتهي الاسم المعتمد لشركة خاصة محدودة بالأسهم بموجب التشريع الجديد أيضاً بكلمة «محدودة» LTD. ومع ذلك، ثمّة تغييرات كبيرة في إطار هذه الهيكلية مقارنة بهيكلية وصف «محدودة» السابقة، وهي: لا يشترط وجود حد أدنى من متطلبات رأس المال ومدير واحد على الأقل، في حين أن تعيين سكرتير للشركة سيكون أمراً اختيارياً.

من جهة أخرى، يجب أن ينتهي اسم الشركة المعتمد لشركة عامة محدودة بالأسهم ب «شركة محدودة عامة» PLC. ولا توجد قيود بموجب التشريع الجديد على عدد المساهمين في شركة محدودة عامة، ويتوجب على الشركة امتلاك حد أدنى من رأس المال يبلغ 100 ألف دولار أمريكي، يتم دفع نسبة 25% منه على الأقل، كما يجب تعيين اثنين من المديرين، وسكرتير واحد على الأقل.

إضافة إلى ذلك، يقدم التشريع الجديد معياراً جديداً للبنود التنظيمية في مركز دبي المالي العالمي، يعكس أحكام التشريع الجديد. ويتم استبدال شرط تقديم الرأي القانوني، إلى جانب مواد النظام الأساسي المعدلة بالبيان التأسيسي (للبنود الأولية) أو شهادة المدير (بالنسبة للمراجعات بعد التأسيس) الخاصة بمراعاة المعايير المتفق عليها في قانون مركز دبي المالي العالمي.

بخلاف قانون الشركات السابق الذي لم يحدد مهام ومسؤوليات المديرين بشكل مفصل، يقدّم التشريع الجديد عدداً من المهام المناطة بالمديرين، والتي يجب عليهم الالتزام بها، على غرار ضرورة اتخاذ القرارات في إطار الصلاحيات، وتعزيز نجاح الشركة، والاستقلالية في اتخاذ القرارات، والمسؤولية الرصينة والمهارة والاجتهاد، لتجنب تضارب المصالح، وعدم قبول المنافع من أطراف أخرى وإعلان الاهتمام في صفقة أو عملية مقترحة.

يأتي التشريع الجديد ليعزز من البيئة التشريعية المتطورة أساساً في مركز دبي المالي العالمي، الأمر الذي يتيح للشركات الحالية في مركز دبي المالي العالمي وللمستثمرين الجدد مرونة أكبر فيما يتعلق بإدارة أعمالهم، ويرفدهم بخيارات أكثر رحابة، فيما يتعلق بالشؤون التنظيمية. وعلاوة على ذلك، فإن إدخال نصوص واضحة حول مهام المدير يزيد من مستوى مسؤولياتهم ومساءلتهم بما يمنح راحة البال للمستثمرين.

* مكتب «التميمي ومشاركوه»