مشاركة عالمية واسعة في «دبي العالمي لإدارة المشاريع»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق غداً الاثنين الدورة الخامسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي تنظمه هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وشركة «إعمار العقارية»، وموانئ دبي العالمية، ومعهد إدارة المشاريع «PMI»، وسيتم، خلال حفل الافتتاح، تكريم الفائزين في الدورة الثانية لجائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع.

تم اعتماد شعار «بناء الأمم»عنواناً رئيسياً للنسخة الخامسة من المنتدى، انطلاقاً من توجهات حكومة دولة الإمارات، بتسمية عام 2018، عام زايد، وإبرازاً لدور المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه) في تأسيس وبناء دولة الإمارات وإنجازاته المحلية والعالمية واهتمامه بالأمم والشعوب.

وسيناقش المنتدى مواضيع متعلقة بمفاهيم الإدارة الحديثة وتطبيقات المشاريع، مثل تاريخ ومستقبل إدارة المشاريع، ونماذج النضج في إدارة المشاريع، ودور الذكاء الاصطناعي والابتكار في إدارة المشاريع، ومستقبل كفاءات إدارة المشاريع، وإدارة المعرفة، وإدارة اختلاف الثقافات، وتأثير التحول الرقمي على إدارة المشاريع، وكذلك إدارة المشاريع المؤسسية وحوكمتها، ومشاريع التنقل الذكية، والمشاريع الضخمة، والاستدامة في إدارة المشاريع، والاقتصاد المشترك، وأدوات إدارة المشاريع. كما سيتم استعراض التجارب الفائزة في الدورة الأولى لجائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، وستقام على هامش المنتدى دورات تدريبية متخصصة في القيادة، والجودة والمنافسة، وإدارة الأزمات والطوارئ، وإدارة الفوائد.

منصة عالمية

ورحب مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بالمشاركين والحضور في منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، متمنياً لهم طيب الإقامة في دولة الإمارات، وللمنتدى تحقيق الأهداف المرجوة منه، مؤكداً أن المؤتمر سجل في دوراته الأربع الماضية نجاحاً كبيراً من حيث حجم الحضور، والمتحدثين العالميين الذين استضافهم، والمواضيع التي تمت مناقشتها، حيث تجاوز عدد الحضور في الدورات السابقة 6000 مشارك من أكثر من 50 دولة، فيما بلغ عدد المشاركين أكثر من 200 متحدث عالمي من الخبراء والمتخصصين، إضافة إلى أكثر من 120 جلسة متخصصة في إدارة المشاريع،

وقال الطاير: رسّخ منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع مكانته خلال الأعوام الماضية كمنصة عالمية لطرح أفضل الممارسات والخروج بالحلول المبدعة في مجال إدارة المشاريع بمشاركة خبرات عالمية ذات رؤى وأفكار وإبداعات تساهم في التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى.

متحدثون بارزون

وقالت ليلى فريدون، مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع في الهيئة: يستضيف المنتدى نخبة واسعة من المتحدثين البارزين بينهم، وزراء ومسؤولو شركات ومؤسسات ومنظمات عالمية.