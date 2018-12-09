الإمارات وفنلندا تبحثان فرص الاستثمار المشترك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظمت وزارة الاقتصاد ملتقى أعمال إماراتي - فنلندي مشترك، وذلك على هامش زيارة الوفد الاقتصادي والتجاري من الدولة إلى فنلندا للمشاركة في أعمال معرض سلاش 2018، الذي عُقد مؤخراً في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

عُقد ملتقى الأعمال بحضور ومشاركة نورة محمد جمعة سفيرة الدولة لدى جمهورية فنلندا، فيما ضم وفد الوزارة محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري، وعدداً من مسؤولي الوزارة وممثلين من جهات حكومية اتحادية ومحلية إلى جانب مبتكرين ورواد أعمال.

تم تنظيم الملتقى بالتعاون مع مؤسسة (فريق فنلندا)، وهي إحدى المؤسسات التي تجمع تحت مظلتها خدمات دعم وتمويل مشاريع التكنولوجيا والابتكار الفنلندية، وركز على تناول فرص الاستثمار وإمكانيات الشراكة في مجالات الابتكار والشركات الناشئة وريادة الأعمال بين الإمارات وفنلندا مع استعراض الخطوات التي اتخذها البلدان في تعزيز قدراتهما في تلك المجالات الواعدة.

إلى ذلك، عقد وفد الدولة على هامش الزيارة، عدداً من الاجتماعات مع مؤسسات الأعمال بفنلندا، وقام بزيارات ميدانية إلى حاضنات الابتكار وعدد من المقرات الرئيسية لشركات ناشئة مبتكرة للاطلاع على أفضل الممارسات وبحث سبل التعاون لنقل الخبرات وإقامة شراكات تخدم المصالح التنموية للطرفين.

اكتشاف الفرص

قالت نورة محمد جمعة سفيرة الدولة لدى جمهورية فنلندا، إن تبادل زيارات الوفود الرسمية بين البلدين يساهم بلا شك في تعميق قنوات التواصل وتوفير سبل اكتشاف الفرص المتوفرة في مجالات الاهتمامات المشتركة، مما يؤدي لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتابعت «سعدنا بزيارة وفد رسمي من الدولة يضم ممثلين عن بعض الجهات الرسمية ومجموعة من رواد الأعمال والمبتكرين وخلال هذه الفترة المهمة نظراً لانعقاد معرض سلاش للابتكارات 2018 والذي يعد أحد أكبر التجمعات الدولية لرواد الأعمال والمبتكرين، مما أعطى وفد الدولة فرصة الالتقاء ببعضهم والاطلاع على تجاربهم واختراعاتهم».

وأعربت عن تطلعها خلال السنوات القادمة إلى أن تكون هناك فرصة للدولة للمشاركة بمنصة خاصة بها في المعرض بحيث يقوم رواد الأعمال الناشئون والمبتكرون من المواطنين بالتواجد بطريقة أكثر فعالية من خلال عرض تجاربهم بمجال ريادة الأعمال والابتكارات.

من جانبه، قال محمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، إن المشاركة في معرض سلاش هلسنكي، أتاحت المجال للاطلاع على عدد من أحدث التقنيات التكنولوجية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.