الشارقة تحتضن المتجر 157 ل «اللولو»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتحت مجموعة «اللولو هايبر ماركت»، أكبر سلسلة متاجر في قطاع التجزئة في المنطقة، أحدث متاجرها في منطقة المجاز بإمارة الشارقة.

وقام بافتتاح «الهايبر ماركت» الجديد الذي يحمل الرقم 157 على الصعيد العالمي، الدكتور راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة «سيوا»، وبحضور عدد من كبار الشخصيات ورجال الأعمال.

يقع متجر «اللولو هايبر ماركت» الجديد في شارع الملك فيصل - منطقة المجاز 1؛ لتلبية احتياجات سكان منطقة المجاز وغيرها من المناطق المُجاورة، ويمتدّ على مساحة شاسعة تصل إلى 115,000 قدم مربعة. وتمّ تصميمه وفقاً لأحدث مفاهيم مساحة تجارة التجزئة، وباستخدام التقنيات الحديثة المُتطوّرة؛ لتسهيل عملية التسوّق والعرض أمام المتسوقين.

ووفقاً لاستراتيجيتها الدائمة، توفر مجموعة «اللولو هايبر ماركت» أكبر مجموعة من المنتجات التي تُقدم الجودة مقابل التوفير في القيمة تحت سقف واحد. وبمناسبة الافتتاح قامت إدارة «الهايبر ماركت» بالإعلان عن العديد من التخفيضات والعروض الافتتاحية لمجموعة من المنتجات. بعد الافتتاح، قام الدكتور راشد الليم وكبار الشخصيات بجولة في «الهايبر ماركت» الجديد، يرافقهم يوسف علي موسيليام، رئيس مجلس الإدارة والعضو المُنتدب لمجموعة اللولو الدولية.

قال يوسف علي موسيليام: «هذا هو متجرنا السابع في الشارقة، الأمر الذي يُبرز زيادة الطلب على المُنتجات ذات القيمة العالية المُتوافرة لدينا، ونحن سعداء للغاية بأن نتمكّن من تقديم تجربة تسوّق من الطراز العالمي».

وأضاف موسيليام: «إن خططنا التوسعية ثابتة، حيث سنقوم بافتتاح سبعة متاجر أخرى في الشارقة، اثنان منها في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، ونشعر بالامتنان والتقدير للدعم والرعاية التي نتلقّاها من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات والمواطنين والمقيمين».