نصيحة مجرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات والمحن وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة. إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل الحثيث وبالفكر والإبداع المتواصل أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس المستفادة، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:



عدّل التزاماتك



إذا تولّيت مهمّة جديدة ستؤثر في مشاريع أُخرى، أخبر زملائك ما الذي يمكنهم توقّعه أو عدم توقّعه منك. قد لا يفضّلون أن تعطي الأولوية لمبادرة أُخرى، ولكن إذا كنت على تفاهم مع مديرك، وإذا كنت متماشياً مع أهدافك، فإنّك تتّخذ القرار الصائب. كذلك الأمر، إذا أعلمت زملاءك بما يمكنهم توقّعه منك في أسرع وقت ممكن، فإنّهم على الأرجح سيكونون أقل انزعاجاً منك، فهذا يمنحك الفرصة للعمل معهم من أجل وضع جدول زمني جديد.



احصل على قسط من الراحة:



الشخص الناجح يعلم أنّ الراحة مطلب ضروري للجسم والعقل، والحرمان منها يؤثِّر سلباً في الإنتاجية ومن أجل ذلك يسعى للحصول على قسط من الراحة خلال التواجد في العمل، كما أنّه يأخذ إجازة بين الحين والآخر لعدّة أيّام بعيداً عن مصادر التوتر وهذا ما يساعد على تجديد نشاط جسمه والعودة للعمل بهمة عالية.



فكّر في المشروع مليّاً:



إذا كنت تريد تولّي مشروع ما، توقّف قليلاً وفكّر في الأشياء التي يتعيّن عليك القيام بها لإنجازه. ففي حالة عرض تقديمي، قد يشمل الأمر الحديث إلى جهات معنيّة أساسية، وإجراء الأبحاث، وتصميم شرائح العرض والتدرّب على إلقائها. أمّا في حالة مشروع أكبر حجماً، فقد يكون الالتزام أكثر شمولية وأقل وضوحاً. حدّد ما هي الأشياء التي تعرفها، ثمّ حاول أن تقدّر تقريباً حجم الزمن الذي تعتقد أنّ الخطوات المطلوبة قد تستغرقه.