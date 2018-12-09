«تحكيم» يوقع مذكرة مع «البريطاني للمحكمين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أبرم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» مذكرة تفاهم مع المعهد البريطاني الملكي للمحكمين، ومقره لندن، بهدف تعزيز سبل التعاون والعمل المشترك بين الطرفين في مختلف المجالات ذات الصلة بالتحكيم التجاري إلى جانب الاستفادة من خبرات المعهد في مجالات التدريب والتأهيل. وقد جرت مراسم التوقيع في مقر مركز «تحكيم» في إمارة الشارقة، بين كل من أحمد العجلة، مدير مركز «تحكيم»، وأنتوني أبراهامز، مدير عام المعهد البريطاني الملكي للمحكمين، بحضور عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز«تحكيم»، وعدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للمركز، في حين حضر عن جانب المعهد البريطاني، ليونورا ريزنبرج، رئيس فرع الإمارات للمعهد البريطاني الملكي للمحكمين، ودانييل براون، عضو المعهد.

وقال عبد الله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي: «نحن سعداء بهذا التعاون مع المعهد البريطاني الملكي للمحكمين».