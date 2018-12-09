«دبي العقاري» في مومباي يوفر فرصاً جاذبة للاستثمار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، النسخة العاشرة من معرض دبي العقاري، بمشاركة عدد من كبار المطورين في مدينة مومباي الهندية؛ حيث انطلقت فعاليات هذا المعرض في 7 ديسمبر الجاري، وتتواصل حتى التاسع من الشهر ذاته.

افتتح محمد صالح أحمد الطنيجي، القنصل العام لدولة الإمارات في مومباي، المعرض، يرافقه المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، وماجدة علي راشد، المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، وماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقاري في أراضي دبي، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات العقارية من دبي والهند.

يأتي تنظيم نسخة هذا العام، بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض في المملكة المتحدة والصين، حيث سجلت الدائرة وشركاؤها حضوراً لافتاً في مدينتي لندن وشانجهاي.

منصات ترويجية فاعلة

وقالت ماجدة علي راشد، المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري: «إن أراضي دبي تختار أبرز المدن العالمية للتركيز عليها ضمن أجندتنا الترويجية، حيث نأخذ في الحسبان عوامل عديدة، من أهمها السجل الاستثماري لمستثمري تلك الدول في سوق دبي العقاري.

وقد أثبتت المعارض السابقة صواب هذه الاستراتيجية؛ لأنها كانت بمثابة منصات ترويجية فاعلة وجاذبة للاستثمار العقاري في دبي، لاسيما أننا نسهم في تقديم نخبة اللاعبين الموثوقين في القطاع العقاري للمستثمرين، ونساعد على تعزيز الثقة بين جميع الأطراف، وصولاً إلى صفقات ناجحة لهم جميعاً».

وأوضحت راشد أنه حسب الإحصاءات الصادرة عن إدارة الدراسات والبحوث العقارية، يتبين أن المستثمرين من الجنسية الهندية يحتلون دائماً أعلى المراتب، متفوقين بذلك على المستثمرين العقاريين الأجانب في دبي. وفي هذا العام، ضخ 3,696 مستثمراً هندياً 8.17 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018، في 4,414 استثماراً، واستقطب سوق دبي العقاري حتى الآن 38,800 مستثمر يمتلكون 75,345 استثماراً تزيد قيمتها على 149 مليار درهم.

وبفضل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به الإمارة، والعائد الاستثماري المضمون والإيجارات العالية، تواصل دبي المحافظة على مكانتها بين أفضل الوجهات التي يختارها المستثمر الهندي، يضاف إلى ذلك اللوائح والتشريعات الرسمية التي توفرها الحكومة لحماية حقوق جميع الأطراف. وافتتح على هامش المعرض، مكتب أمين الترويج العقاري في الهند، وقدم المطورون العقاريون من دبي للمستثمرين في الهند، عروضاً عقارية حصرية، لاسيما وأن المستثمرين من الجنسية الهندية يتربعون على مرتبة الصدارة ضمن قائمة المستثمرين الأجانب الأكثر إقبالاً على الاستثمار العقاري في دبي.

ويهدف المعرض إلى الجمع بين خبراء العقارات والمطورين والاستشاريين في دبي تحت سقف واحد، بما يضمن التفاعل السلس بين ممثلي هذه الشركات والزوار الذين يبحثون عن وجهات مثالية لتلبية تطلعاتهم الاستثمارية.

شقق فندقية فخمة

وقال سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة، المدير العام في «فالكون سيتي أوف ووندرز»: «بصفتنا المطور الرئيسي لمشروع «فالكون سيتي» في دبي، تسرنا المشاركة مع معرض دبي العقاري في الوجهة الثالثة بمدينة مومباي الهندية. وبعد شانجهاي ولندن هذا العام، توجهنا إلى الهند. وخلال السنوات الأخيرة، كان المشترون الهنود من بين أفضل الجنسيات إدراكاً لآفاق الاستثمار العقاري في دبي. وتشير إحصاءات أراضي دبي، إلى أن الربع الأول من العام الجاري 2018، شهد قيام المستثمرين الهنود بضخ 3 مليارات درهم من خلال 1550 تصرفاً، واحتلوا المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 15.6 مليار درهم في العام 2017.

وتمثل هذه الأرقام عاملاً مشجعاً لنا لعرض شقق فندقية فخمة من فئة 5 نجوم للمستثمرين في مومباي. وتحقق التقدم السريع في الشقق الفندقية في «فالكون سيتي»، لاستيعاب التدفق الهائل المتوقع للسياح والزوار خلال معرض إكسبو 2020، الذي يمثل فرصة عظيمة للمستثمرين».

أعلى مستويات الجودة

وقال بيه إن سي مينون، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في «شوبا العقارية»: «تعد دبي وجهة جذابة، ليس فقط للشركات، وإنما لجميع القطاعات، مثل السياحة والعقارات خلال السنوات القليلة الماضية. وتعد المدينة مركزاً دولياً حيوياً بفضل نموها الاقتصادي الثابت والبنية التحتية المتطورة، والتخطيط الحضري العصري وسهولة الوصول منها إلى بقية العالم. إن ثقافتها الجذابة والشاملة، وانتشار قيم التسامح مع كافة الجنسيات، تلقى الترحيب من قبل المقيمين والشركات على حد سواء. وسيستفيد المستثمرون من هذه المدينة التي تعتبر أكثر المدن استدامة في المنطقة، وملاذًا آمناً للاستثمارات العقارية.

ومع توافر العقارات الراقية التي طورتها «شوبا» في دبي، حظيت شركتنا بالاعتراف لجودتها العالية التي تضمنها هذه العلامة التجارية، وأصبحت

تقدم في دبي مجموعة متنوعة من المشاريع الرائعة لتلبي جميع احتياجات المستثمرين.