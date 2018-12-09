علامات تجارية وقانونية تكرّم «اقتصادية عجمان»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

كرّم ممثلو نخبة من العلامات التجارية العالمية والشركات القانونية، أبرزهم شركة المجموعة القانونية ومكتب التميمي وشركائه للمحاماة والاستشارات القانونية، إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وذلك تقديراً لجهود الدائرة التي تبذلها في سبيل حماية المستهلكين ومراقبة السلع والبضائع، فضلاً عن حملاتها الرقابية المستمرة لتأمين الأسواق الاستهلاكية في الإمارة ومصادرة البضائع والمنتجات المقلدة واتخاذ الإجراءات الرادعة وفق القانون.

وتقدّمت إدارة الرقابة وحماية المستهلك بالشكر إلى المكرمين على لفتتهم الكريمة، مؤكدة التزام الدائرة الكامل عبر كافة إداراتها وأقسامها بالمراقبة والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق ومطابقتها لمواصفات الجودة، وذلك انطلاقاً من دورها بتوفير الأمان الاستهلاكي في أسواق الإمارة ومن أجل حفظ حقوق الشركات الكبرى أصحاب العلامات التجارية المعروفة.

كما أكد القائمون على الإدارة على توجهات القيادة العليا بخلق بيئة استهلاكية واستثمارية عادلة، تدعم النمو الاقتصادي، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين للحد من الممارسات الخاطئة ذات الصلة بالغش التجاري، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار والعلامات التجارية، وبالتالي خلق مناخ اقتصادي تنافسي آمن يدعم مسار تنمية القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وقام ممثلو العلامات التجارية والشركات القانونية بتقديم درع تكريمية للدائرة أثناء الزيارة، حيث أثنى الجميع على الخطوات الجدية التي تتخذها الدائرة لحماية حقوق المستهلكين والعلامات التجارية العالمية المعروفة والفاخرة، من خلال مصادرة البضائع المقلدة والحد من الغش التجاري. كما أكد المجتمعون خلال اللقاء استمرارية التنسيق والتعاون لمكافحة الغش التجاري والحد من البضائع المغشوشة والمقلدة في الإمارة.