توسعة مصنع صيني متطور لإنتاج البوليمر في «جافزا»

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قامت «تشينا إكس دي»، شركة الكيماويات المصنفة بين أكبر 500 شركة كبرى غير مملوكة للحكومة الصينية، بافتتاح منشأة جديدة لفرعها «أيه آي كومبونانتس ماتيريالز إف زد إي»، في جافزا.

تعمل الشركة في تطوير وتصنيع وبيع مواد البوليمر المركب لصناعات السيارات العالمية. ويمثل افتتاح المنشأة الجديدة المرحلة الأحدث في تطور جافزا باعتبارها الوجهة المفضلة للصناعات التكنولوجية العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر المنطقة.

وتشتمل خطوط الإنتاج الرئيسية التي تنتجها وتطورها وتبيعها «تشينا إكس دي»، على منتجات للطباعة ثلاثية الأبعاد، وخيوط ومساحيق قابلة للطباعة ثلاثية الأبعاد ومواد مركّبة حيويّة، ومركّبات الكتل الحيوية وشباك النيلون النفطية طويلة السلسلة، بالإضافة إلى السبائك والبلاستيك الهندسي المتطور.

افتتح المنشأة الجديدة أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات في جافزا، وبحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: «نرحب بقرار تشاينا إكس دي لتوسيع عملياتها في جافزا من خلال منشأة تصنيع متطورة لمنتجات التكنولوجيا المتقدّمة. إنه إنجاز جديد لموانئ دبي العالمية وجافزا في الوقت الذي نواصل فيه المساهمة في النمو الاقتصادي وتماشياً مع استراتيجية دبي الصناعية 2030. ونشكر تشاينا إكس دي على الثقة التي وضعتها في قدرة جافزا على دعم خططها للنمو والتوسع».

وأضاف: «لطالما كان توجهنا الاستراتيجي هو التركيز على رحلة نمو تدريجي عبر مختلف قطاعات الأعمال. وفي ظل متغيرات عالم التجارة والصناعة، نقوم بتأسيس بنية تحتية للمستقبل تقدم بيئة تنظيمية تنافسية تدعم توسّعات عملائنا. إننا ملتزمون بإنشاء ممر تجاري من خلال جذب العملاء ودعم تطورهم من خلال الخدمات اللوجستية عالية الجودة والحلول الصناعية التي تعززها الخدمات المبتكرة والمتميزة»..