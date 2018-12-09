«عجمان للتعليم والتدريب» في فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

كشف ناصر الظفري، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط ودعم الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة عجمان عن تنظيم معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2019 في نسخته السابعة، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير المقبل، بمشاركة نخبة من مؤسسات التعليم العالي في الإمارات وعدد من الدول العربية والأجنبية، في مركز الإمارات للضيافة بمنطقة الجرف في عجمان.

وأوضح أن معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2019 يهدف إلى توفير منصة عالمية لمؤسسات التعليم العالي، تستعرض أحدث الوسائل والأدوات الأكاديمية المبتكرة وكذلك أهم التخصصات التي تتواكب من سوق العمل حالياً ومستقبلاً.وأكد ناصر الظفري، أن قطاع التعليم في الإمارة يحظى باهتمام ومتابعة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم عجمان، انعكس على جهود غرفة عجمان وسعيها لريادة مؤسسات التعليم الخاص.

وأوضحت إيمان الشامسي، مديرة إدارة دعم الأعضاء رئيسة اللجنة المنظمة لفعاليات المعرض، أن نسخة المعرض 2019 ستتضمن عدداً من الفعاليات وورش العمل المصاحبة والتي تستهدف زوار المعرض للتعريف بأهم التخصصات.