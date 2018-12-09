جوائز وتجارب استثنائية تقدمها «ذا بييتش» خلال موسم الشتاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تدعو «ذا بييتش»، من «مِراس»، ضيوفها وزوارها للاستفادة من الفرص الإضافية التي تقدمها في موسم الشتاء مع عروض «ذا بييتش» الخاصة التي تضفي مزيداً من الجاذبية والتألق على عروضها الحالية.

ومع بداية موسم العروض الشتوية، افتتحت «الإمارات للصرافة»، فرعها الجديد في «ذا بييتش»، مع حملة بعنوان Win Big ابتداءً من 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وتستمر على مدى 45 يوماً، لتمنح لعملائها فرصاً للفوز بمبلغ 10 آلاف درهم يومياً، وسيارة «بي إم دبليو» كل أسبوع، عند تجربتهم لإحدى الخدمات المحددة، والتي تشمل تحويل الأموال، وصرف العملات الأجنبية، وتحميل بطاقات gocash بمبلغ يزيد عن 500 دولار أو شراء سندات وطنية تزيد قيمتها عن 3 آلاف درهم. كما يمكن للعملاء الذين يدفعون مستحقات بطاقاتهم الائتمانية، وفواتير الخدمات العامة، المشاركة أيضاً في السحب على الجوائز.

وتقدم «ذا بييتش» الكثير من الخدمات الفريدة، بدءاً من تجارب الطعام المتميزة، ومتعة التسوق الغامرة، وحتى التخلص من السعرات الحرارية الزائدة خلال العطلات، والاسترخاء لمتابعة العروض السينمائية أو الفعاليات الترفيهية على المنصة، مع فرصة للانتقاء من العروض المتاحة في هذه الوجهة المتميزة.

وتشتهر «ذا بييتش» بتشكيلتها الاستثنائية من المطاعم والمقاهي، وتستضيف الآن عدداً من المطاعم. حيث انطلقت من دبي فكرة مطعم «البوسفور» التركي الذي يفتح أبوابه أمام الزائرين ليقدم للذواقة في دبي نكهة المأكولات السلطانية العثمانية، بأجوائها التراثية، ومذاقاتها الشهية، مع الخدمة المتميزة. ويأخذ ضيوفه في رحلة تذوق عبر الحدود.

وتشتمل قائمة المطاعم الأخرى في «ذا بييتش» على «بومباي بانغالو»، المطعم الهندي الكلاسيكي بلمسته العصرية، ومطعم البيسترو المغربي «ألماظ من مومو»، والمطعمين الإيطاليين «فراتيلي لا بوفالا» و«بيانكا»، ومطعم المأكولات السريعة الأمريكي «تشيكس آن فريندز» السريع، ومطعم «لا بوستريريا» الذي يقدم المأكولات المتوسطية الشهية، ومطعم «تايك» الذي يضفي مزيداً من النكهات التركية الأصيلة في أطباقكم.

وتشتمل الوجهة على منافذ فريدة أخرى مثل أول مقهى «ريال مدريد كافيه» الذي يركز على مباريات الفريق الإسباني، ويتيح الفرصة لتناول المأكولات الشهية وشراء منتجات «ريال مدريد» في موقع واحد. وتضم «ذا بييتش» أيضاً مطعم المخبوزات الفرنسية «بوشون بيكري»، ومطعم «لودري» للمعكرونة الشهية، ومطعم «ليوبولدز أوف لندن»، و«جوز كافيه» ويمكن لعشاق القهوة التمتع بأشهى الوجبات الخفيفة والمشروبات الساخنة من مقاهٍ عالمية، مثل «باباروتي» و«كوباقهوة». كما يتوفر المزيد من المذاقات الحلوة الفاخرة في مقهى «جوديفا شوكليت كافيه»، و«مينشيز» و«موريلليز جيلاتو» و«فازويغز كاندي فاكتوري».

ويشعر عشاق الموضة بأنهم في موقعهم المثالي، بين علامات الأزياء التجارية العالمية مثل «إليزابيتا فرانشي»، الإيطالية، ومتجر «فلافيو كاستيلاني»، و«كريا كونسبت» الذي يقدم الملابس الباريسية الأنيقة مباشرة للسيدات. ومتجر «إيسنشال أنتويرب»، أول علامة أزياء تجارية بلجيكية في «ذا بييتش».

ويمكن للعائلات التسوق من متجر «روبرتو كافالي جونيور» أو «باتريزيا بيبي»، والحصول على نظارات عصرية أنيقة من «صن آي أوبتيكال»، وعلى الباحثين عن ملابس السباحة الأنيقة التوجه إلى متجر «دايف أند سرف»، أو اختيار أزيائهم الرياضية من «روبيرتو كافالي جيم».