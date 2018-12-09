2.5 % خفض إنتاج نفط الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحّب سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة، باتفاق خفض الإنتاج الذي توصّل إليه المنتجون من داخل «أوبك» والشركاء من خارج المنظمة. وقال ل «بلومبيرج» إن الاتفاق تطلب جهوداً دبلوماسية مكثفة في ظل ديناميكيات السوق العالمي الحالية.

وقال الوزير: إن حصة الإمارات من الخفض هي 2.5% من حجم إنتاج أكتوبر/‏ تشرين الأول مع احتمالات تغير النسبة صعوداً أو هبوطاً تبعاً لظروف السوق العالمية، وحرص الإمارات على توازن العرض والطلب.