شكرا لقرائتكم خبر عن 2.5 % خفض إنتاج نفط الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحّب سهيل محمد المزروعي وزير الطاقة والصناعة، باتفاق خفض الإنتاج الذي توصّل إليه المنتجون من داخل «أوبك» والشركاء من خارج المنظمة. وقال ل «بلومبيرج» إن الاتفاق تطلب جهوداً دبلوماسية مكثفة في ظل ديناميكيات السوق العالمي الحالية.
وقال الوزير: إن حصة الإمارات من الخفض هي 2.5% من حجم إنتاج أكتوبر/ تشرين الأول مع احتمالات تغير النسبة صعوداً أو هبوطاً تبعاً لظروف السوق العالمية، وحرص الإمارات على توازن العرض والطلب.
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