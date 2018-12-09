ميناء راشد يستقبل خمس سفن سياحية في يوم واحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استقبل مرسى السفن في ميناء راشد خمس سفن سياحية عملاقة في يوم واحد-أول من أمس الجمعة - تحمل على متنها أكثر من 25 ألف سائح يتطلعون إلى زيارة دبي والاستمتاع بالأجواء الساحرة للسياحة والترفيه، ما يؤكد أننا سنشهد موسماً سياحياً مثيراً للقطاع البحري 2018-2019، بتوقعات تصل إلى نحو 725 ألف زائر، والسفن هي: «ماريلا ديسكفري» و«عايدة برايما» و«أم أس سي سبلنديدا» و«هورايزون» و«سيليبرتي كونستيليشن»، ومن بينها ثلاث سفن ترسو لأول مرة في دبي، وتتخذ من دبي ميناءً للرسو طوال الموسم، لتقوم برحلات منتظمة حول منطقة الخليج العربي، بينما ترسو السفن الأخرى على ساحل المدينة للقيام بجولات سياحية وإعادة نقل الركاب ضمن رحلاتهم العالمية الطويلة.

سجلت محطة السفن السياحية في ميناء راشد إنجازات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث تضاعف عدد السياح القادمين إلى دبي على متن رحلات السفن البحرية منذ العام 2014 مرتفعاً من 320 ألف سائح في موسم 2013/‏‏2014 للرحلات البحرية ليصل إلى 625 ألف سائح في موسم 2016/‏‏2017، وارتفع عدد الرحلات البحرية التي استقبلتها دبي بنسبة 68% من 93 رحلة في موسم 2013/‏‏2014 ليصل إلى 156 رحلة في موسم 2016/‏‏2017، وبلغ مجموع عدد سياح الرحلات البحرية في 4 مواسم منذ 2013/‏‏2014 وحتى 2016/‏‏2017 نحو 1.9 مليون سائح وبلغ مجموع عدد الرحلات في هذه المواسم 489 رحلة.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن دبي باتت رائدة في مجال جذب السياحة البحرية، لما تمتلكه من مقومات سياحية تمكن السائحين من التمتع برحلات سياحية عالمية ذات جودة عالية وقيمة مضافة، فمشروع مراسي ميناء راشد العملاق سيُعيد مفهوم السياحة البحرية والترفيه ما يشكل إضافة قوية لمنظومة دبي السياحية، حيث نستهدف الوصول إلى مليون سائح بحري لدبي في العام 2020، وتهدف مشاريع التطور اللوجستي التي يشهدها الميناء إلى جذب الاستثمارات الأجنبية من جانب وتعزيز السياحة في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بوجه خاص من جانب آخر، وذلك لما يحتويه هذا المرفق الحيوي من مميزات ترفيهية وإمكانات عالية.

وأكد سلطان بن سليم أن هذه الجهود الرامية لأن تأخذ السياحة البحرية مكانتها ضمن القطاع السياحي في دبي، تأتي تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بأهمية تنويع اقتصاد الإمارة، وتعكس هذه الجهود التزام مجموعة موانئ دبي العالمية بدعم الجهود الرامية لتحقيق هذه الرؤية.

وقال محمد المناعي الرئيس التنفيذي لمراسي «بي آند أو»، والمدير التنفيذي لميناء راشد: «يعد التعامل السلس لاستقبال هذه السفن الفاخرة تأكيداً على قدرة ميناء راشد وجهوزية بنيته التحتية لاستيعاب نمو قطاع سياحة الرحلات البحرية في دبي، والذي يشهد تنامياً عاماً تلو الآخر حيث توفر محطة سفن الرحلات البحرية بالميناء أفضل مستويات الرفاهية والراحة وهي مجهزة بكافة الخدمات التي تضمن إسعاد السياح القادمين إلى دبي عبر الرحلات البحرية، لافتاً إلى أن المشروع الذي يتم تنفيذه لتطوير المرافق السياحية لميناء راشد يعمل على استيعاب عدد أكبر من البواخر السياحية، وربط الموانئ الحالية بممرات مغلقة للمسافرين بتكنولوجيا حديثة متطورة لتحقيق الطاقة الاستيعابية القصوى مع مرونة وسهولة وصول المسافر إلى مبنى المسافرين».