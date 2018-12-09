الإنفاق الحكومي يرتفع 7% إلى 287 ملياراً في النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

ارتفعت الإيرادات المالية الحكومية على مستوى الدولة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 8.1% لتقفز إلى 116.7 مليار درهم، منها 45.5 مليار درهم ضرائب زادت بنسبة 13.8%، و1.3 مليار درهم إيرادات مساهمات اجتماعية زادت بنسبة 24.3%، و69.9 مليار درهم إيرادات أخرى زادت بنسبة 4.5%.

في تقرير المراجعة لأداء الاقتصاد الوطني للربع الثالث من العام الحالي، الذي أصدره مؤخراً، علل المصرف المركزي هذه الزيادة في الإيرادات الحكومية بارتفاع أسعار النفط خلال الربع الثاني بنسبة 44.4%، وبالإصلاحات المالية المستمرة لتنويع مصادر الدخل الحكومي من غير قطاع النفط، وزيادة الضرائب؛ حيث ارتفعت الإيرادات من الضرائب (الضرائب في المقام الأول على شركات النفط) 13.8% إلى 45.5 مليار درهم في الربع الثاني، مقارنة مع 40 مليار درهم في فترة المقابلة من 2017.

وعلى صعيد النصف الأول تكون الإيرادات الحكومية خلال النصف الأول قد ارتفعت 6.28% من 206.8 مليار في النصف الاول 2017 إلى 219.8 مليار درهم في النصف الاول من العام الجاري. فقد كانت الإيرادات الحكومية ارتفعت خلال الربع الأول 3.5% على أساس سنوي لتصل إلى 103.1 مليار درهم، مقابل 99.6 مليار عن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقال «المركزي» في تقريره، إن إجمالي الإنفاق (الإنفاق الجاري والرأسمالي) تراجع بنسبة 4.1% في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، ليصل إلى 98 مليار درهم (95 مليار درهم منها إنفاق جار انخفض بنسبة 4.1%، و7 مليارات درهم إنفاق رأسمالي، هو صافي الاستحواذ على الأصول غير المالية انخفض بنسبة 1.4%). وجاء تراجع الإنفاق العام على مستوى الدولة متأثراً بتراجع الإنفاق على تعويضات العاملين في الدولة بنسبة 0.3% إلى 20 مليار درهم، حيث يمثل هذا الجانب حوالي 20.9% من إجمالي الإنفاق، فيما بلغت المنح 2.5 مليار درهم، والإعانات المالية 7.5 مليار درهم.

وارتفع الإنفاق الحكومي خلال النصف الاول حوالي 7% من 266.7 مليار في النصف الاول 2017 إلى 287.3 مليار في النصف الاول من العام 2018. فقد كانت البيانات أظهرت أن إجمالي الإنفاق الحكومي ارتفع 15.6% خلال الربع الأول ليصل إلى 189.3 مليار درهم مقابل 163.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعلى صعيد فائض الحساب التشغيلي الحكومي (وهو مؤشر للاستدامة المالية للحكومة)، فقد ارتفع خلال الربع الثاني بنسبة 152.3% على أساس سنوي، وقفز إلى 21.7 مليار درهم في الربع الثاني، مقارنة مع 8.6 مليار درهم الفائض في الحساب التشغيلي الحكومي للربع الثاني من العام الماضي، في حين ارتفع هذا الفائض 83.9%، مقارنه مع حجم الفائض في الربع الأول من العام الحالي البالغ 11.8 مليار درهم، وفقاً لبيانات المصرف المركزي.