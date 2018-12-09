«جمارك دبي» تفتّش 30 مليون حقيبة سفر في 10 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

كشفت إحصائيات إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، عن التعامل مع أكثر من 21 مليون مسافر قادمين إلى دبي خلال 10 شهور الأولى من العام الجاري، منجزة خلال الفترة تفتيش نحو 30 مليون حقيبة جاءت عبر قرابة 167 ألف رحلة جوية، وتشمل الإحصائية مباني مطار دبي الدولي (1 و2 و3) ومطار آل مكتوم. وبذلك تكون «جمارك دبي» قد تعاملت بمعدل يومي مع 70 ألف مسافر يومياً.

وتحرص جمارك دبي على استقبال المسافرين الاستقبال الأمثل، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مما يعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات عامة وإمارة دبي خاصة، ويعزز من سمعة جمارك دبي عالمياً، بحسب أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، الذي قام بزيارة تفقدية إلى إدارة عمليات المسافرين (في مبنى المطار 1 و3)، وقال إن ضباط الجمارك العاملين في مطار دبي الدولي حريصون على الالتزام بالتعامل الحضاري الذي يعكس موروث الإمارات مع جموع المسافرين، مشيداً بما لمسه منهم بتسهيل الإجراءات على المسافرين وإرشادهم بوجوه تعلوها الابتسامة، بما يدعم مركز دبي السياحي والتجاري بالرغم من تضاعف أعداد الزائرين لدبي خلال الفترة التي تشهد موسماً كبيراً في السياحة.

وخلال جولته في مباني المطار أكد مصبح أننا نستهدف في المقام الأول إسعاد المسافرين من خلال تسهيل وتسريع إنهاء إجراءات السفر والتخليص فور وصولهم مبنى المطار، مع ضمان عامل الحماية للمجتمع في ذات الوقت من نفاذ أية مواد ممنوعة، لافتاً إلى أن الدائرة لم تدخر جهداً في تطوير التقنيات واستقطاب أحدث الابتكارات، واستخدام أفضل الأنظمة المتعلقة بالمسافرين من خلال تطويع الذكاء الصناعي، والحرص كذلك على مواجهة التحديات المقبلة، لا سميا في مجال التفتيش والخروج بمبادرات تُسهم في تسهيل الإجراءات على المسافرين في ظل تزايد أعدادهم خلال استضافة الدولة لمعرض إكسبو 2020.

وقال: أطلقنا مؤخراً تطبيق «الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين» الذي يختصر وقت الإجراءات الجمركية وفترة انتظار المسافر من 45 دقيقة إلى 5 دقائق فقط، حيث جاءت المبادرة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بضرورة العمل على إسعاد المسافرين وإظهار الوجه الحضاري للإمارات وتعزيز قوتها الناعمة، مشيراً إلى أن جمارك دبي تؤدي دوراً رئيسياً في ترسيخ موقع مطار دبي الدولي عالمياً ودعم القطاع السياحي للإمارة.

ويتيح «تطبيق الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين» والمتوافق مع كافة الأجهزة الذكية، للقادمين إلى دبي، سواء عن طريق الجو أو البر أو البحر والمتوفر على مدار الساعة، وقبل وصولهم الفعلي إلى دبي الإفصاح عن أمتعتهم ومقتنياتهم الشخصية من بلدهم الأم إذا رغبوا في ذلك.