208 شركات لصناعة المنتجات الورقية في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تزامناً مع معرض الورق (بيبر أرابيا 2018)، أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، تقريراً حول صناعة المنتجات الورقية يضم إحصائيات يحتاجها رجال الأعمال الجدد الراغبون في إقامة مشروع لصناعة المنتجات الورقية، للتعرف إلى عدد الشركات العاملة في هذا القطاع بإمارة دبي، وعدد الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها، مع تسليط الضوء على حركة دخول الشركات تاريخياً، بدءاً من عام 1963 وحتى 2018، للتوصل إلى تحديد حجم الطلب المتوقع، وتحديد الطاقة الإنتاجية، وحجم التوسع المستقبلي.

وسيتم تنظيم معرض الورق (بيبر أرابيا 2018) في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة ما بين 16 و18 ديسمبر الحالي؛ حيث سيركز على الورق، والمحارم الورقية، والتحويل، والورق المقوى المموج، وخامات التغليف، وإعادة التدوير، ولباب الورق، والآلات والكيماويات، والمنتجات النهائية.

وأظهر التقرير أن عدد الشركات العاملة في صناعة الورق وصل إلى 208 شركات فعالة، وارتفع العدد بشكل ملحوظ منذ عام 1963 وحتى سبتمبر 2018؛ من 29 شركة خلال الفترة ما بين 2008 و2012 إلى 65 شركة، بمعدل نمو قدره 124% خلال الفترة المذكورة. وأشار التقرير إلى أن صناعة الأوعية والصناديق من الكرتون، تشكل أكبر عدد من الأنشطة (100)، تلتها صناعة العلب والعبوات الورقية، (60)، ثم نشاط صناعة مواد التغليف والتعبئة (46)، وصناعة المناديل والمناشف الورقية (40)، وصناعة الأكياس الورقية (34).

ويمكن لرجال الأعمال مزاولة العديد من الأنشطة الصناعية، منها صناعة الورق؛ كونها إحدى الصناعات الحيوية في إمارة دبي؛ حيث تعتمد الشركات العاملة في صناعة الورق على 453 نشاطاً، وعلى الاستثمارات المكثفة لبناء خطوط إنتاج متطورة، قائمة على التوظيف العالي للتكنولوجيا والأبحاث، ومراعاة معايير الصناعة الخضراء؛ الأمر الذي ينسجم بصورة كاملة مع محددات رؤية الإمارات 2021، ومرتكزات التنمية المستدامة في الدولة، والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الشركات الفعالة حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى في منطقة بر دبي (138) بنسبة 66%، تلتها ديرة (70) بنسبة 34%.

وأوضح التقرير أيضاً، توزيع الشركات حسب أبرز مناطق فرعية، وكانت كالآتي: مجمع دبي للاستثمار الأولى (21)، والقوز الصناعية الرابعة (20)، وعيال ناصر (11)، ومجمع دبي للاستثمار الثانية (11)، ومنخول (10)، وأم رمول وجبل علي الأولى (9) لكل منهما، والقوز الأولى والقوز الصناعية الثانية (8) لكل منهما، والخبيصي والسوق الكبير والقصيص الصناعية الثانية، وجبل علي الصناعية الأولى، وورقة البطين (6) لكل منها، والقصيص الأولى (5).