وانزهو متهمة بالتحايل على مؤسسات مالية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المقرر البت في طلب إطلاق سراح منج وانزهو المديرة المالية لشركة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات بكفالة غدا الاثنين.

تواجه منج تهماً أمريكية مرتبطة بالقيام بأعمال تجارية للتحايل على العقوبات المفروضة على إيران، وفق ما كشفته جلسة استماع لمحكمة كندية بعد أسبوع على توقيف منج بطلب أمريكي.

وكانت منج وانزهو البالغة 46 عاما قد اعتقلت في مدينة فانكوفر في الأول من كانون الاول/ديسمبر خلال تبديلها للطائرات في كندا أثناء توجهها في رحلة من هونج كونج الى المكسيك، ما أدى الى عودة التوتر بين الولايات المتحدة والصين بعد توافقهما على هدنة في حربهما التجارية.

وطلب محامي الحكومة الكندية جون جيب-كارسلي من المحكمة رفض اطلاق سراحها بكفالة، لاعتباره أن منج متهمة «بالتآمر للتحايل على عدة مؤسسات مالية»، وفي حال إدانتها سيحكم عليها بالسجن لأكثر من 30 عاماً.

ومنج على وجه الخصوص متهمة بالكذب على مصرف أمريكي، عرّف عنه محاميها بأنه مصرف «هونج كونج بانك»، وذلك بزعم استخدامها لإحدى الشركات كوكيل سري لشركة «هواوي» لعقد صفقات تجارية مع إيران في خرق للعقوبات.

وكانت منج قد نفت بشكل شخصي لمسؤولي المصرف أي علاقة مباشرةل«هواوي» والشركة الوكيلة «سكاي كوم»، في الوقت الذي أكد فيه جيب-كارسلي أن «سكاي كوم هي هواوي»، وهذا ما وضع المصرف في موقف ضعيف إزاء انتهاك العقوبات ضد ايران.

وتعود المزاعم بعمليات التحايل التي قامت بها منج الى عام 2013. وكانت عضوا في مجلس إدارة «سكاي كوم» قبل نحو عقد، لكن الشركة بيعت لاحقا، وفق محاميها ديفيد مارتن.

ومع ذلك تدّعي السلطات الامريكية أن «هواوي» استمرت بالسيطرة على «سكاي كوم»، مع إشارة جب-كارسلي الى أن موظفي «سكاي كوم» يحملون بطاقات تعريف من «هواوي» ويستخدمون بريدها الالكتروني.

ولفت جيب-كارسلي الى أن منج تعمّدت بشكل منتظم تجنّب المرور عبر الولايات المتحدة خلال العام الماضي منذ أن أصبحت على علم بالتحقيق في القضية، واعتبر انه بسبب ثرائها وعلاقاتها السياسية وعدم ارتباطها بأي علاقة بكندا، فان هناك خطراً بأن تفر من البلاد في حال اطلاقها بكفالة.

وقالت «هواوي» في بيان الجمعة إنها «ستواصل متابعة جلسة الاستماع حول الكفالة» الأسبوع المقبل، معربة عن «ثقتها بأن النظامين القانونيين الكندي والأمريكي سيتوصلان إلى النتيجة الصحيحة».

وتم توقيف منج في كندا في اليوم الذي عقدت فيه قمة بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج اتفقا خلاله على هدنة في الحرب التجارية المستعرة بين البلدين.

وتقول الصين إن منج ابنة مؤسس هواوي المهندس السابق في جيش التحرير الشعبي الصيني، لم ترتكب أي مخالفات لا في كندا أو الولايات المتحدة، وطالبت باطلاق سراحها.(رويترز)