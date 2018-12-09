«منحنى العائد» .. لماذا يثير الرعب في نفوس المستثمرين؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

كثير من الأسئلة تشغل بال المستثمرين حالياً منها: هل الركود الأمريكي وشيك؟ وما هي مؤشرات وقوعه؟ وهل هناك مقياس دقيق في الأسواق لمعرفة توقيته وبالتالي تجنب كثير من المشاكل؟

الحقيقة أنه لا يوجد ذلك المقياس السحري العصي على الفشل. لكن كثيراً من المحللين يتابعون مؤشر منحنى العائد على سندات الخزانة تحسباً للركود بالقياس على تجارب سابقة.



ما هو منحنى العائد على سندات الخزانة؟



يتم إنشاء منحنى العائد على السندات الحكومية الأمريكية ذات الآجال المختلفة على رسم بياني واحد، يبدأ من سعر الفائدة لليلة واحدة في البنك الاحتياطي الفيدرالي وينتهي صعوداً عند سندات الخزانة «طويلة الأجل» لمدة 30 عاماً.

ومن المنطقي أن تكون تكلفة اقتراض الأموال لمدة يوم واحد أقل من تكلفة اقتراضها لمدة سنة واحدة أو عشر سنوات، وهذا يعني أن سندات السنوات الثلاثين هي الأعلى تكلفة. ويرجع هذا جزئياً إلى أن أموراً كثيرة قد تطرأ على الاستثمار في السندات مع مرور الوقت - مثل التضخم الذي من شأنه أن يؤدي إلى تآكل العوائد الثابتة للسندات - ما يعني حرص المستثمرين على الحصول على تعويض لقاء التعرض للمخاطر.

ولذلك، فإن معدلات العائد على سندات الخزانة قصيرة الأجل، التي تكون قريبة من معدلات أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي، عادة ما تكون أقل من السندات الأطول أجلاً. وهذا يعني أن شكل منحنى العائد يتجه لأعلى على الرسم البياني مع مرور الوقت، من اليسار إلى اليمين.



هل هناك حالات سابقة؟



إن معدلات العائد المختلفة التي يطالب بها مستثمرو السندات تفسر الكثير من قناعاتهم الخاصة بكيفية أداء الاقتصاد الأمريكي حالياً واتجاهاته المستقبلية.

عندما تتسع الفجوة بين معدلات العائد على سندات الخزانة قصيرة الأجل وتلك الطويلة الأجل - أي إذا كان هناك منحنى صعودي حاد، فإنه يشير إلى أن المستثمرين يتوقعون ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة بشكل ملحوظ في المستقبل. ويمكن أن يكون المنحنى حاداً بشكل خاص في الحالة التي يكون فيها الاقتصاد الأمريكي في مرحلة انتعاش بعد الركود.

ولكن عندما تضيق الفجوة، كما هو حالياً- فهذا يعني أن المستثمرين يتوقعون تضخماً أبطأ ونمواً اقتصادياً أكثر ضعفاً في المستقبل.

نقول بداية إن هذا قد لا يكون مثيراً للقلق. فمجلس الاحتياطي الفيدرالي يرفع عادة أسعار الفائدة عندما يكون أداء الاقتصاد جيداً ومؤشرات التضخم إلى ارتفاع. وعند ارتفاع معدلات العائد على السندات قصيرة الأجل تميل معدلات العائد على السندات طويلة الأجل إلى الانخفاض.

وما لا يرغب المستثمرون في رؤيته هو الاتجاه السلبي أو «المقلوب»، لمنحنى العائد، وهو المنحنى النزولي على الرسم البياني الذي يشير إلى أن التباطؤ الاقتصادي قد يقترب. وهو المنحنى الذي تنخفض فيه معدلات التضخم ويضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي معه إلى خفض أسعار الفائدة.

وقد صادف أن تكرر «انقلاب» منحنى العائد قبل كل ركود اقتصادي في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية.



ما الذي ينبغي على المستثمرين التركيز عليه؟



ينظر إلى مقياس مؤشر الفارق بين معدلات العائد على سندات الخزانة فئة السنتين وفئة عشر سنوات، على أنه الأقوى دلالة في هذا المجال. فقد سجل هذا المؤشر 290 نقطة أساس في ذروته بعد الأزمة المالية عام 2008 مباشرة حيث بدأ الاقتصاد مرحلة الانتعاش من الركود.

نشير هنا إلى أن هذا المؤشر انخفض هذا الأسبوع إلى ما دون 10نقاط أساس للمرة الأولى منذ عام 2007.

ويفضل بعض المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي مقارنة معدل عائدات سندات السنوات العشر مع معدلات العائد على سندات الخزانة قصيرة الأجل التي تستحق في غضون ثلاثة أشهر فقط. وقد انخفض هذا الفارق بقوة لكنه لا يزال أكثر من 50 نقطة أساس.

لكن هناك مقاييس أخرى ترسل شارات سلبية وهو ما حرض على ردات الفعل الأخيرة في أسواق الأوراق المالية ومنها موجات بيع الأسهم الأخيرة، بعد أن تجاوزت معدلات العائد على سندات فئة السنتين والسنوات الثلاث مثيلاتها على سندات السنوات الخمس.



أكثر القطاعات تأثراً



على الرغم من أن منحنى العائد المقلوب قد سبق كل حالات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، كانت هناك حالة استثنائية واحدة في منتصف الستينات انقلب فيها منحنى العائد ولم يحدث ركود.

ويقول بعض المحللين والمستثمرين إن منحنى العائد المقلوب يمكن أن يكون نبوءة تتحقق ذاتياً، من خلال تفاقم التباطؤ الاقتصادي والدفع باتجاه الركود. والقطاع الأكثر هشاشة هنا هو القطاع المصرفي الذي يحقق بعض عائداته من القروض طويلة الأجل بمعدلات أسعار فائدة أعلى مقارنة مع القروض قصيرة الأجل. فمنحنى العائد المقلوب في هذا النموذج يمكن أن يقيد عمليات الإقراض وبالتالي يضر بالنمو الاقتصادي.

إلا أن الباعث على الارتياح هنا هو أن مسألة المنحنى المقلوب موضع خلاف بين خبراء المال والسياسات المالية وكثيراً ما نسمع نفس التحذيرات في كل مرة لكننا لا نشهد ركوداً بعد كل تحذير.



هل الركود الأمريكي وشيك؟



هذا مستبعد، لأن معدلات النمو في الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث كانت قوية. ولا تزال بيانات الوظائف ونسبة نمو الأجور إيجابية بشكل عام. وشكلت أحدث بيانات قطاع التصنيع التي صدرت في وقت سابق من الأسبوع الماضي مفاجأة سارة. ويشعر المستثمرون الأمريكيون والمحللون وصناع القرار عموماً بالتفاؤل حيال وضع الاقتصاد.

لكن منحنى العائد المقلوب هو علامة تحذير تحديداً لأنه ينبئ المستثمرين عن المستقبل وليس بالضرورة عن الحالة الراهنة. فهناك مخاوف من أن اندفاع الاقتصاد بزخم التخفيضات الضريبية في وقت سابق من هذا العام، سوف يتراجع قريباً في وقت لا يزال الغموض يحيط بالنزاعات التجارية. كما أن التوقعات الخاصة بنمو أرباح الشركات لعام 2019، تصب كلها في خانة التشاؤم.

ومنذ عام 1980، بلغ متوسط الفارق الزمني بين انقلاب منحنى العائد وتباطؤ الاقتصاد أو وقوعه في فخ الركود 21 شهراً. ويعتقد محللون في«دويتشه بانك» أن المدة قد تطول إلى ثلاث سنوات.