«تايجر العقارية» تنتهي من تنفيذ مشروع «برج الرشيد 3» في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «تايجر العقارية» عن الانتهاء من تنفيذ مشروع برج «الرشيد 3» في منطقة الخان في إمارة الشارقة.

ويضم مشروع برج «الرشيد 3» 300 شقة سكنية للإيجار تتنوع بين 1-2-3 غرفة وصالة، و يتكون من طابق أرضي و يرتفع 30 طابقاً، حيث باشرت الشركة في تأجير الوحدات السكنية به.

و قال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي للشركة:«إن شركة «تايجر»حريصة على المضي قدماً في تنفيذ المشاريع التي أطلقتها مؤخراً، ومع الانتهاء من تنفيذ برج«الرشيد 3» والبدء بتأجير وحداته السكنية, فإن الشركة تواصل تنفيذ 3 أبراج سكنية تضم 1100 شقة في إمارة الشارقة ويتوقع الانتهاء من تشييدها في العام 2019.