شكرا لقرائتكم خبر عن «تايجر العقارية» تنتهي من تنفيذ مشروع «برج الرشيد 3» في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
أعلنت شركة «تايجر العقارية» عن الانتهاء من تنفيذ مشروع برج «الرشيد 3» في منطقة الخان في إمارة الشارقة.
ويضم مشروع برج «الرشيد 3» 300 شقة سكنية للإيجار تتنوع بين 1-2-3 غرفة وصالة، و يتكون من طابق أرضي و يرتفع 30 طابقاً، حيث باشرت الشركة في تأجير الوحدات السكنية به.
و قال المهندس عامر وليد الزعبي المدير التنفيذي للشركة:«إن شركة «تايجر»حريصة على المضي قدماً في تنفيذ المشاريع التي أطلقتها مؤخراً، ومع الانتهاء من تنفيذ برج«الرشيد 3» والبدء بتأجير وحداته السكنية, فإن الشركة تواصل تنفيذ 3 أبراج سكنية تضم 1100 شقة في إمارة الشارقة ويتوقع الانتهاء من تشييدها في العام 2019.
شكرا لقرائتكم خبر عن «تايجر العقارية» تنتهي من تنفيذ مشروع «برج الرشيد 3» في الشارقة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .