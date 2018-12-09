«حديد الإمارات» تستعرض الآفاق المستقبلية للقطاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة حديد الإمارات التابعة للشركة القابضة العامة «صناعات»، عن مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب (MEIS) والذي يعقد خلال الفترة بين 10 و12 ديسمبر الجاري في فندق «جراند حياة» دبي.

وتتميز مشاركة «حديد الإمارات» في المؤتمر بصفتها الراعي البلاتيني للفعالية التي تستضيف نحو 800 مختص في مجال الحديد والصلب من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستستعرض منتجاتها عالية الجودة من الحديد، المصممة وفقاً لأعلى معايير التصنيع المعتمدة عالمياً لتلبية متطلبات واحتياجات عملائها.

وسيشارك المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، كمتحدث رسمي ضمن اجتماعات اللجنة التنفيذية للمؤتمر، من خلال الجلسة الحوارية التي ستعقد تحت عنوان «التعلم من دورة الركود إلى الربح في عام 2019»، والتي ستركز على المستقبل القريب وقصير المدى لصناعات الحديد والصلب. وسيتحدث الرميثي خلال الجلسة الحوارية عن رؤيته حول القطاع ووضعه الحالي في المنطقة، بصفته الرئيس التنفيذي لإحدى أكبر الشركات الرائدة في مجال إنتاج الحديد بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال الرميثي: «تهدف شركة حديد الإمارات من مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من مؤتمر الشرق الأوسط للحديد والصلب، والذي يعقد سنوياً، إلى بحث الاتجاهات الحالية للقطاع ومناقشة آفاقه المستقبلية».