خبراء: الأسهم ضحية «الثقة».. هل من مخرج يعيد لها جاذبيتها؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

دعا خبراء ماليون الجهات المختصة، إلى ضرورة البحث عن الأسباب التي أدت إلى الانخفاضات الكبيرة في مؤشرات الأسهم المحلية، معتبرين أن مسألة الشفافية فيما يتعلّق بشركات المساهمة العامة، تعتبر جزءاً مهماً من الحالة الراهنة للأسهم، فيما تتطلب حالة الأسواق تدخلاً على مستوى الجهات المسؤولة؛ لإعادة الأمور إلى نصابها.

وحذر الخبراء، من أن الوضع الحالي يضر بسمعة أسواقنا المحلية، الأمر الذي يتطلب وضع حد لمثل هذه التراجعات غير المبرّرة، في وقت باتت بعض الأسهم ضحية لنفسية متعبة، مقترحين الإسراع في وضع علامة على الشركات الخاسرة في شاشات التداول، أو تصنيف درجات المخاطرة لحماية المستثمرين.

وأفاد وليد الخطيب، مدير شريك في شركة غلوبال لتداول الأسهم والسندات، بأن السوق تمر بحالة تسيطر عليها مجموعة من المغالطات، منها سوء إدارة بعض الشركات، الأمر الذي يتطلب مراجعة مستوى الرقابة على تلك الشركات.

وأوضح إلى وجود حالة من التراخي من قبل بعض الشركات القيادية، بشأن انخفاض أسهمها، مع ضعف مستويات الشفافية التي باتت المؤثر الرئيسي على نفسيات المستثمرين، وبالتالي حركة الأسواق.

وحذر الخطيب من أن الوضع الحالي بات يضر بسمعة أسواقنا، مشيراً إلى أن جلسة يوم الخميس الماضي التي كانت إحدى أسوأ الجلسات منذ فترة طويلة، جاءت في ظل انخفاضات غير مبررة، ونتجت عن عمليات بيع بالهامش، مع غياب واضح للمشترين، هذا فضلاً عن استمرار الضغط على السوق.

وقال: «الذي يحصل في أسواقنا لا يمكن لأي محلل فني أن يتوقعه، وسط تزايد حالة فقدان الثقة من قبل المستثمرين بالأسواق، الأمر الذي يتطلب تدخلاً من عدة أطراف وطنية لإنقاذ السوق».

من جهته، أشار الخبير وضاح الطه إلى القلق وانعدام الثقة وتراجع مستويات السيولة، مع طول انتظار المستثمرين لحركة ارتدادية لم تأتِ بعد في الأسواق، نتيجة سلوكيات خاطئة سابقة قادت إلى مثل هذه التراجعات.

وأشار أيضاً إلى أنه لا يمكن القول إن كل الأسهم التي انخفضت تعتبر هزيلة؛ لأن بعضها بات ضحية لنفسية متعبة في السوق، وأسفرت فيها عمليات البيع بالهامش، إلى مثل هذا الانخفاض، لافتاً إلى أنه لا بد من تقليص قائمة الشركات المسموح أن يؤخذ عليها الهامش لتشمل الشركات ذات الأساسيات القوية فقط.

وأوضح الطه أن هناك شركات تعتبر إلى حد كبير ذات أداء متماسك وجيد، مشدداً على أن السوق يجب أن تعيد النظر في كثير من الأمور الأساسية المتعلقة برصانة الأسهم، واقترح الطه الإسراع في وضع علامة على الشركات الخاسرة على شاشات التداول، أو تصنيف دراجات المخاطر من ثلاث إلى أربع درجات؛ وذلك لحماية المستثمرين، وعدم الانسياق وراء توصيات هزيلة، مشيراً إلى الحاجة إلى وقفة شاملة تتعلق بالأسواق.