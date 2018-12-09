شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب منحنى عائد سندات الخزانة ليس حدثاً عارضاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

برايان تشاباتا*

من المهم أن تضع في اعتبارك الفترة الزمنية بين انقلاب المنحنى والتباطؤ الاقتصادي الذي لن يكون فورياً. وقد انخفض منحنى العائد على فئة 3 سنوات و5 سنوات إلى ما دون الصفر خلال الدورة الأخيرة، للمرة الأولى قبل 28 شهراً من بداية الركود الأخير.

لأول مرة منذ عشر سنوات ينقلب منحنى مؤشر العائد على سندات الخزانة الأمريكية، بحيث تصبح معدلات العائد على سندات الآجال الأقصر أعلى من معدلات العائد على ذات الآجال الأطول، وهذا لا شك يطرح أسئلة خطِرة حول دور مجلس الاحتياطي الفدرالي وحول الاقتصاد.

إنها لحظة لم تغب عن أذهان فعاليات أكبر سوق للسندات في العالم على مدار الاثني عشر شهراً الماضية. وكنت قد تطرقت في مثل هذا الوقت من العام الماضي إلى أن وول ستريت وقع في فخ تساوي معدلات العائد على السندات بغض النظر عن آجالها، بعد أن أيد ستة من المحللين الأحد عشر الذين أجريت معهم استطلاعات الرأي فكرة تبادل الأدوار بين منحنى العائد على سندات السنتين، وذلك الخاص بسندات السنوات العشر، و لفترة وجيزة، بحلول نهاية عام 2019. لكن ما حدث يوم الاثنين الماضي كان مختلفاً، على الرغم من أن الفارق وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007. وبدلاً من ذلك، انخفض الفارق بين عوائد سندات الخزانة، فئة ثلاث سنوات و فئة خمس سنوات، إلى ما دون الصفر، راسماً الجزء الأول من المنحنى المقلوب في هذه الدورة.

هذا التطور لم يأتِ من فراغ. لقد نبهت قبل أسبوع إلى أن الفارق بين سندات الخزانة قصيرة الأجل كان يتسارع نحو الانقلاب. مع ذلك لم أكن أتوقع بالضرورة أن يأتي هذا اليوم قريباً. وكثيراً ما أشار خبراء معدلات العائد الاستراتيجيون إلى أن دنو معدلات العائد على السندات قصيرة الأجل من مستويات العائد على السندات طويلة الأجل لا يعد مؤشر خطر عند الحديث عن منحنى العائد المقلوب والآثار الاقتصادية المعروفة التي تترافق معه، أي فترات الركود السبع الماضية التي سبقتها حالات مماثلة.

من المهم أن تضع في اعتبارك الفترة الزمنية بين انقلاب المنحنى والتباطؤ الاقتصادي الذي لن يكون فورياً.

وقد انخفض منحنى العائد على فئة ثلاث سنوات و خمس سنوات إلى ما دون الصفر خلال الدورة الأخيرة، للمرة الأولى في أغسطس/ آب 2005، أي قبل حوالي 28 شهراً من بداية الركود. وهذا هو الجزء الأول من المنحنى الذي لا يبدو مفاجئاً، مع الأخذ في الاعتبار مدى تأثير توقعات متداولي السندات في موقف الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة. كل ما يعنيه ذلك هو أن البنك المركزي سيترك على الأرجح أسعار الفائدة ثابتة، أو قد يخفضها بعض الشيء، في عام 2022 أو 2023. أقول إن ذلك محتمل؛ نظراً لأننا نعيش واحدة من أطول مراحل انتعاش الاقتصاد في تاريخ الولايات المتحدة.

قد يكون السؤال الأكثر إثارة هو السبب في سبق هذا الجزء من منحنى العائد نحو الانقلاب، بدلاً من الفارق بين سندات الخزانة التي تراوحت بين سبع سنوات وعشر سنوات، والتي بدت متجهة إلى الانخفاض تحت الصفر في وقت سابق من هذا العام. قد يكون أحد الأسباب هو أن تخفيض الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفدرالي يمارس ضغوطاً على سندات السنوات العشر أكثر من السندات قصيرة الأجل، وهو ما لم يكن قائماً خلال فترات الانعكاس السابقة. ولذلك لم يبد صانع القرار مؤشراً على عدم الارتياح حيال التغير الخفي في مسار السياسة المالية.

أضف إلى ذلك أن وزارة الخزانة تبيع كميات متزايدة من الديون، والتي تؤثر بشكل غير متناسب في سندات الآجال الطويلة؛ لأن المشترين يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار مدة المخاطر التي يستوعبونها. فمنحنى فارق العائد على السندات فئة خمس سنوات وفئة 30 سنة الذي تراجع عشرين نقطة أساس في يوليو/ تموز، تغير 46 نقطة حالياً مدفوعاً بمعدلات عائد أعلى على سندات الآجال الطويلة.

وهناك نقطة محورية تتعلق بموقف قادة الاحتياطي الفيدرالي - جيرومي باول وريتشارد كلاريدا وجون وليامز - الذي يوحي بأن هذا الانقلاب بين منحنيات فئات السندات لن يذهب بعيداً. فسوق السندات يقترب بسرعة من النقطة التي يجب على متداوليها أن يسألوا أنفسهم فيما إذا كان رفع أسعار الفائدة يزيد الآن من فرصة تخفيضها خلال بضع سنوات. وتشمل الأسئلة الأخرى مفهوم «المجلس الحيادي» و «هل يستطيع الاحتياطي الفيدرالي التحكم في الهبوط الآمن؟» هذا مع تجاهل العلاقة المفترضة بين سوق العمل وتوقعات التضخم التي لا تزال سليمة.

هذه أسئلة مهمة تبقى دون إجابات. وهناك لغز واحد يحله أول انعكاس لمنحنى العائد على السندات في الولايات المتحدة، مفاده أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون أكثر اعتماداً على البيانات الاقتصادية في المستقبل. ويبدو أن الأسواق لن تحيد عن هذا المسار أيضاً.

* بلومبيرج