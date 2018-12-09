شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحادية للتنافسية» تصدر 21 إحصاءً في 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساهمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء منذ تأسيسها عام 2015 في تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات من خلال العمل مع الشركاء على تنفيذ المبادرات وتحديد السياسات ذات الأهمية للقطاعات الحيوية.

تعتبر الهيئة أحد أهم المصادر الحكومية للإحصاءات الوطنية ورصد الأداء التنافسي في التقارير العالمية، وتتعهد في هذا الصدد بتقديم أفضل وأرقى الخدمات للمؤسسات والأفراد في دولة الإمارات ومختلف القطاعات والشركاء حول العالم وذلك من خلال اتباع نهج يستند إلى مبادئ الالتزام والشفافية ويعتمد ممارسات ومعايير تنافسية على أعلى المستويات تسعى من خلاله الهيئة لأن تكون نموذجاً عالمياً يجسد بشكل واقعي الترابط الوثيق بين الإحصاء والتنافسية ودورهما المؤثر في رسم الاستراتيجيات والسياسات بهدف المساهمة بفعالية في ازدهار الوطن وتطوره.

وشملت أهم الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام 2018 في مشاريع التنافسية وتقارير التنافسية العالمية حصول الإمارات على المركز الأول إقليمياً والسابع عشر عالمياً في «مؤشر تنافسية المواهب» العالمي استناداً إلى ما كشف عنه أحدث إصدار للتقرير لعام 2018 والصادر عن كلية إدارة الأعمال الدولية «إنسياد» في فرنسا حيث تقدمت الدولة في تقرير هذا العام مرتبتين عن تصنيف العام السابق وتم تصنيفها ضمن أفضل 20 دولة على المستوى العالمي في المؤشر متصدرة منطقة دول الخليج العربي العربي والشرق الأوسط.

كما حققت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في العالم متقدمة على عدة دول مثل السويد والنرويج وكندا وذلك بواقع 21 ترتيباً خلال سبعة أعوام بين عامي 2011 و2018 وذلك حسب تقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» لعام 2018 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة «لوزان» السويسرية الذي يعد أحد أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.

وتتضمن الإنجازات والمشاريع الإحصائية التي نفذتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء خلال العام 2018 إطلاق الهيئة دليل الإطار الوطني لجودة البيانات الإحصائية وهوالإصدار رقم 18 ضمن سلسلة الأدلة الإحصائية التي تنشرها الهيئة بشكل دوري. وفي هذا الإطار تم إصدار 21 منتجاً إحصائياً متنوعاً حتى الربع الثالث من عام 2018 يغطي الإحصاءات الاقتصادية وإحصاءات الأسعار والأرقام القياسية والإحصاءات الاجتماعية وإحصاءات التجارة الدولية والحسابات الوطنية والزراعة والبيئة والهواء وغيرها.وتضمنت الإنجازات استحواذ دولة الامارات على المركز الأول عربياً و17 عالمياً ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة «لوزان» السويسرية الذي يعد واحداً من أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال والمركز الأول عربياً وال 34 عالمياً في تقرير التنمية البشرية 2018 والصادر عن الأمم المتحدة متقدمة بثمانية مراكز عن تصنيف العام الماضي وذلك بعد تحسن في بيانات مؤشرات التعليم والتي تم تحديثها وإتاحتها للمنظمة الأممية بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ووزارة التربية والتعليم وبيانات القوى العاملة.

وتقدمت الإمارات 17 مرتبة عالمياً في مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة حيث تصدرت الدول العربية واحتلت المركز ال60 عالمياً في مؤشر أهداف التنمية المستدامة الذي شمل 156 دولة.