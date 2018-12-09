شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا وراء الصفقات اليابانية العابرة للحدود؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ليو ليويز*

يجب عدم تحييد مسار العملة اليابانية عن توجهات الشركات اليابانية.. مسار العملة فاجأ الكثير من المحللين. ولا يزال من السابق لأوانه قراءة آثار رسالة التشدد التي يوجهها البنك المركزي الياباني منذ أشهر.

العرض الذي قدمته شركة «تاكيدا» اليابانية للأبحاث والصناعات الدوائية لشراء شركة «شاير» البريطانية لقاء 46 مليار جنيه استرليني، لا يختلف كثيراً عن قصص دراما أفلام الخمسينات اليابانية، التي يمكن النظر إلى الحدث المحوري فيها من عدة زوايا.

فمن جهة، تعتبر صفقة الاندماج والاستحواذ، وهي الأكبر في تاريخ اليابان، نتيجة لا تثير الاستغراب لاستراتيجيات تطورت في قطاع الشركات اليابانية عبر سنوات. فالسوق المحلية آخذة في التقلص، والنمو يجب أن يأتي من الخارج، والسيولة غالباً ما تكون وافرة والاقتراض منخفض التكاليف، ونفس القصة تكررت عبر عدد من الصفقات اليابانية، ما يجعل صفقة «تاكيدا» مجرد قفزة أطول بعداً لكنها بلا هدف واضح. ومن جهة أخرى قد تشكل هذه الصفقة نقطة علام خارج الحدود بحجمها الاستثنائي.

وتسلط الصفقة الضوء من زاوية أخرى على الدور المحوري الذي لعبه الرئيس التنفيذي لشركة «تاكيدا»، وهو ليس ياباني الجنسية، المتمثل في التمكين غير العادي للمساهمين الناشطين بعد أن كشفت الصفقة عن معارضة العائلة المؤسِّسة، أو الاستخدام الحاسم لمعادلات الحصص في صفقات ما وراء البحار.

وهناك أيضا الزوايا المتعلقة بالسعر الخيالي الذي عرضه المشتري، و احتمالات فشل الاندماج، وكيف أن الصفقات اليابانية الأخرى التي أبرمت في السنوات الأخيرة من المرجح أن تنتهي إلى الفشل بسبب الخسائر التي ترتبت عليها.

ومع ذلك يجب عدم تحييد مسار العملة اليابانية عن هذا التوجه بعد أن بلغ سعر الدولار 114 يناً، وهو مسار فاجأ الكثير من المحللين الذين قدروا سعره حتى نهاية العام الحالي دون 113 يناً. ولا يزال من السابق لأوانه قراءة آثار رسالة التشدد التي يوجهها البنك المركزي الياباني منذ أشهر. ومع اتساع المدى بين معدلات العائد على سندات السنوات العشر الأمريكية واليابانية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2014 يبدو أن الين لن يتزحزح عن هذا المسار.

لكن هناك من يعتقد أنها لحظة متوازنة بدقة؛ نظراً لاحتمال حدوث تقلبات كبيرة مع دخول الأسواق العام الجديد. ويتوقع الكثيرون أن تؤدي الهزة التي تعرضت لها الأسهم الأمريكية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى ارتداد سريع للمستثمرين اليابانيين إلى السوق المحلية أي إلى الين. صحيح أنهم لم يجرؤوا على هذه الخطوة حتى الآن، لكن بفرض أن الين شهد انتعاشاً تزامناً مع استمرار تراجع مؤشرا ت الأسهم الأمريكية، فذلك سيحفز كثيرين منهم على الارتداد.

ولعل تناسق مواقف المستثمرين في أحدث استطلاع لرأي مديري الصناديق أجرته مجموعة «ميريل لينش»، حول اعتبار الدولار عرضة لتصحيح قريب استناداً إلى تجارب تاريخية، يصب في صالح هذا الافتراض. وتصدرت الحرب التجارية قائمة مخاوف المستثمرين، لكنها ستمنح الين فرصة استئناف دوره كملاذ آمن في أي لحظة، وهو ما حدث سابقاً في فترات اضطراب الأسواق الأمريكية، الذي يرفع من قيمته أمام العملات الرئيسية.

إلا أن تأكيد محلل بنك «جيه بي مورجان»، توهرو ساساكي، بأن الدولار قد يصل إلى 125 يناً في عام 2019، يعزز وجهة نظر مؤيدي صفقة «تاكيدا» وغيرها من الشركات اليابانية للبحث عن استثمارات خارج الحدود. ويعتمد هؤلاء على النظرية القائلة بأن الفائض التجاري لليابان سوف ينخفض تقريباً إلى النصف في عام 2018 بسبب ارتفاع أسعار النفط، يضاف إليه اتساع الفارق بين العائد على سندات اليابان وسندات الخزانة الأمريكية فئة السنوات العشر، وهو ما يشير إلى احتمال انخفاض كبير في الين العام المقبل.

أما المحفز الأساسي لتوجه الشركات اليابانية، فهو وفرة السيولة النقدية التي عكستها صفقات تلك الشركات خارج الحدود عام 2017، والتي تجاوزت 16.8 تريليون ين ياباني، مع احتمال كسر هذا الرقم القياسي عام 2018.

وقد لا تشترك جميع الشركات اليابانية في الهدف مع شركة «تاكيدا»، لكن العديد منها لديها شهية مشتركة للنمو لا يمكن الوفاء بها إلا من خلال صفقات الاستحواذ في الخارج. وفي الوقت نفسه تحرص البنوك اليابانية، ذات هوامش الفائدة الضئيلة في الداخل، على تمويل صفقات الاندماج والاستحواذ الخارجية فقط.

بقي القول بأن حجم صفقة «تاكيدا» والحزم في قرار إبرامها ربما يقنع صانعي الصفقات اليابانيين المترددين بأن يتحركوا عاجلاً وليس آجلاً. وبغض النظر عن مدى صحة وجهة النظر هذه، فإن العديد من التنفيذيين اليابانيين يرون أن هناك فرصة خاصة في الولايات المتحدة، حيث تتوافق تطلعاتهم مع توجهات لجنة الاستثمارات الأجنبية في الكونجرس الأمريكي بالانحياز ضد طموحات المستثمرين الصينيين.

* كاتب صحفي في فاينانشل تايمز