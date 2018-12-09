تعلّم واصقل مهاراتك لترتقي مهنياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: أحمد البشير

هل أنت شخص حديث التخرج، وتبحث عن طرق تساعدك على أن تكون ناجحاً في حياتك المهنية؟ أم أنك موظف في منتصف حياتك المهنية وتبحث عن محفزات تدفعك إلى الأمام؟ إليك الحل وهو: «اعتبر نفسك مُنتجاً، وابحث عن السبل لترقية نفسك كل عام». حتى لو كنت لا تزال على مقاعد الدراسة، هناك العديد من الطرق الفعّالة وغير المكلفة للتعلم والنمو بشكل مستمر، ومن ضمنها التالي:

1- اعتبر نفسك مُنتجاً:

عرف نفسك للآخرين باعتبارك مُنتجاً منافساً في السوق يمتلك أصولاً ومميزات ومنافع، مثل أي استثمار مالي أو عقاري، وقم بصقل وتطوير مهاراتك على أساس سنوي، وتميّز عن الآخرين من خلال خلق علامة تجارية لأسمك الشخصي. تُخصص الشركات كل عام وقتاً طويلاً للاستماع إلى احتياجات ومطالب عملائها، ومن ثم تعمل بجد على تحسين وتطوير منتجاتها، حتى تتمكن من بيع المزيد من خدماتها ومنتجاتها في السوق. يمكنك اتباع هذه الاستراتيجية لصقل مهاراتك وخبراتك كل عام لترفع من قيمتك الشخصية في سوق الأعمال.

2- حدّد كيف يمكنك ترقية نفسك:

إن عملية ترقية وتطوير قدراتك، ليس بالضرورة أن تكون أمراً مكلفاً. فعلى سبيل المثال يمكنك اختيار موضوع معين كل عام وتحاول جمع قدر من المعلومات عنه وهو ما يساعدك بالتأكيد في مجال عملك.

لنقل إنك حصلت على وظيفة جديدة ولديك الرغبة في الإشراف على مهام ومشروعات جديدة تحفز روح التحدي بداخلك، ولنفترض أيضاً أنك اخترت موضوع إدارة المشاريع، وبدأت تهيئ نفسك للتميز في هذا المجال من خلال قراءة الكتب والبحث في شبكة الإنترنت عن كل ما يتعلق بهذا الموضوع. وإذا ما واظبت على البحث والتقصي والقراءة طوال العام، فإنك ستجد نفسك ملماً بجوانب كثيرة في هذا المجال.

إذا بدأت بتنفيذ هذه المحاولة الآن، والمتمثلة في اختيار موضوع معين كل عام والبحث عن كل ما يتعلق به، تخيل كم موضوعاً يمكنك إتقانه خلال 10 إلى 20 عاماً. ستندهش عندما تعرف أن تغييراً بسيطاً في نمط الحياة مثل هذا يمكنه أن يؤثر وبشكل كبير في حياتك المهنية والشخصية.

3- لا تتوقف عن التعلم والنمو:

لا ينبغي التوقف عن التعلم بعد التخرج من المدرسة أو الكلية، إذ يجب أن تستمر في طلب العلم مدى حياتك. تفكر في القصص الحقيقية التي أبطالها أشخاص استمروا في التعلم والنمو ليسجلوا إنجازات ونجاحات كبيرة في مجال عملهم، وكما يقول الفيلسوف جيم رون: «لا تتمنى أن تكون الحياة أسهل، بل تمنى أن تكون أنت أفضل».