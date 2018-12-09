«ستيل فاب» في «إكسبو الشارقة» منتصف يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يستضيف مركز إكسبو الشارقة الدورة ال15 من معرض الأعمال المعدنية «ستيل فاب 2019»، المقرر إقامته خلال الفترة 14-17 يناير المقبل، لتشكل باكورة الفعاليات الاقتصادية والأحداث التجارية الكبرى التي سينُظمها ويستضيفها المركز في موسم العام الجديد.

ويتوقع أن يستقطب «ستيل فاب»، في نسخته الجديدة، أحدث ابتكارات أكثر من 1000 علامة تجارية دولية في عالم التصنيع، ستتوزع على ست قاعات تحت مظلة مركز إكسبو الشارقة.

وأطلق إكسبو الشارقة استعداداته لاستضافة نخبة من أهم المُصنّعين والمُورّدين وخبراء الصناعة العالميين، تضم أكثر من 300 شركة مُتخصصة في مجال اللحام والقصّ والجلخ ومعدات وأدوات تصنيع الأنابيب وإعداد الألواح المعدنية الجاهزة وغيرها من التقنيات.

وتقام فعاليات «ستيل فاب»، بالتزامن مع الدورة الرابعة من «معرض فاستنرز وورلد الشرق الأوسط» المتخصص بوسائل التثبيت الصناعية. وقال سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن المركز أطلق استعداداته لاستضافة أولى فعالياته للموسم الجديد الحافل بالأحداث الاقتصادية والتجارية والثقافية والاجتماعية التي تُعزز مكانة إمارة الشارقة كمركز رائد وحيوي في تنظيم باقة من أهم المعارض.وأكد المدفع حرص المركز على تنظيم دورة جديدة ناجحة من «ستيل فاب»، استكمالاً للنجاحات التي حققها المعرض في دوراته السابقة، وتعزيزاً لدوره الهام والمتنامي في تلبية الطلب المتزايد في المنطقة على أحدث الآلات والمعدات والأجهزة والحلول الذكية في مجال الأعمال المعدنية.