شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لإعلان تنظيم معرض التعبئة الألمانى الأول فى مصر.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد غرفة صناعة الطباعة، مؤتمرا صحفيا غدا للإعلان عن تنظيم معرض pacprocess أفريقيا والشرق الأوسط، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، والرئيس التنفيذى لهيئة معارض دوسلدورف الألمانية. وقال أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، أن هذا المعرض يعد حدثا عالميا تستضيفه مصر لأول مرة، كما أنها المرة الأولى الذى تعقده ألمانيا خارج أرضها، ومن المقرر انعقاده فى ديسمبر 2019.

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