شكرا لقرائتكم خبر عن XT4 الجديدة من كاديلاك قريبا في السوق السعودي والان نبدء بالتفاصيل

يستقبل السوق السعودي، مع بداية العام الجديد 2019، سيارة كاديلاك الجديدة XT4، حيث تستعد شركة الجميح للسيارات الوكيل الرسمي لسيارات كاديلاك في المملكة وأحد أكبر وكلاء السيارات في المنطقة لطرح السيارة الجديدة أمام عملائها.

وتعتبر سيارة كاديلاك XT4 انطلاقة للخطة الإستراتيجية الجديدة لشركة صناعة السيارات الفاخرة والتي تسعى من خلالها لتوسيع نطاق طرازاتها من السيارات، إذ تعتزم كاديلاك إطلاق طراز جديد من السيارات كل ستة أشهر في غضون العامين المقبلين.

من جهته ذكر الشيخ وليد الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل: «ننتظر بكل حماس وصول كاديلاك XT4، والتي تعتبر أول سيارة كروس أوفر صغيرة تنتجها كاديلاك»، وأضاف: «تتميز XT4 بتصميم ذي طابع عصري ورياضي وبمواصفات سلامة وتقنية عالية تجعلها من أكثر السيارات في فئتها تقدمًا من الناحية التكنولوجية، وهذا يعكس التوجّه المتبنى من شركة كاديلاك للسنوات العشر القادمة، من حيث الحرص على تقديم منتجات تتوافر بها أعلى مواصفات السلامة، وأحدث التقنيات الميكانيكية والتكنولوجية».

وستكون جميع طرازات XT4 مدفوعة بمحرك كاديلاك 2.0 Turbo الجديد كليًا، 4 سلندرات، وقوة تصل إلى 237 حصانًا و350 نيوتن متر من عزم الدوران. إلى جانب ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذي تسع سرعات.