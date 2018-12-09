شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح النسخة الرابعة من فعاليات معرض الأسر المنتجة «صنعتي 2018» والان نبدء بالتفاصيل

يفتتح، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، فعاليات النسخة الرابعة من معرض الأسر المنتجة «صنعتي 2018م»، الذي تنظمه غرفة الشرقية على أرض معارض شركة الظهران إكسبو، طريق الدمام - الخبر الساحلي، ويستمر حتى الخميس 13 ديسمبر الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 320 أسرة منتجة و20 جهة حاضنة.

ويهدف المعرض إلى مساعدة الأسر المنتجة المشاركة بالمعرض على بيع منتجاتها والتواصل المباشر مع المستهلكين والجمعيات ورجال الأعمال من زوار المعرض، فضلًا عن تشجيع ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز الأسرة السعودية بشكل عام على تأسيس الاستثمارات المنزلية.

» خيار إستراتيجي

وقال رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي، إن المعرض يأتي ضمن رؤية ورسالة الغرفة الهادفة إلى تحفيز ثقافة العمل الحُر بين كافة أفراد المجتمع، وتنمية روح الريادة والمبادرة، وتحقيق التكامل مع الجمعيات الحاضنة للأسر المنتجة، مثنيًا على رعاية أمير المنطقة للمعرض، وحرصه الدائم على دعم كل ما من شأنه أن يكون قيمة مُضافة في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الغرفة اعتمدت خطة إستراتيجية للنهوض بقطاع الأسر المنتجة، تنطلق من رؤية مفادها: أن المشروعات متناهية الصّغر تمثل خيارًا إستراتيجيًا في رؤية المملكة 2030م، حيث النهوض بكافة القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها قطاع الأسر المنتجة، بما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية في آن واحد، وبذلك استمرت الغرفة في دعم الأسر المنتجة بالتدريب والتأهيل، وكذلك التسويق بإقامة المعرض لتعريف المجتمع بمنتجاتها، مؤكدًا على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الأسر المنتجة في التخفيف من وطأة البطالة، والحد من الطلب على الوظائف الحكومية، فضلًا عن أن النهوض بقطاع الأسر المنتجة من شأنه أن يُوفر الكثير من واردات الصناعات اليدوية للمملكة.

» التوازن التنموي

وأكد الخالدي على الدور الكبير الذي يلعبه قطاع الأسر المنتجة في توفير فرص العمل، مشيرًا إلى أنه قطاع له دور كبير في تحقيق التوازن التنموي؛ لما يمتلكه من قدرات كبيرة، سواء فيما يتعلق بالإنتاج أو التشغيل، فضلًا عن دوره في تعزيز مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة المُعيلة في الإنتاج، وهو ما ينعكس إيجابيًا على عملية دمجهم في المجتمع.

» تنشيط الإنتاج والتشغيل

من جانبه قال أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، إن الغرفة دأبت على أن تكون رائدة، وذلك بتبنّيها المبادرات وسعيها إلى تقديم المزيد لصالح المجتمع الذي هي جزء منه، وتجد من مسؤوليتها المساهمة في تنميته ورفعة شأنه، لافتًا إلى ما يمتلكه قطاع الأسر المنتجة من قدرات على المساهمة بإيجابية في تنمية الاقتصاد وتنشيط عملية الإنتاج والتسويق وتوفير فرص العمل.

وأوضح الوابل أن معرض هذا العام يُشارك فيه نحو 20 جهة حاضنة للأسر المنتجة، وأكثر من 320 أسرة منتجة وحرفيًا، تلقوا المساندة التدريبية المتميزة من قِبَل مركز المسؤولية المجتمعية بالغرفة استعدادًا للمشاركة في المعرض.