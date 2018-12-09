شكرا لقرائتكم خبر عن أوميغا تطرح ساعتها سيماستر دايفر 300M بالتعاون مع «الحصيني» والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت علامة الساعات السويسرية العريقة أوميغا، بالتعاون مع شريكها الحصيني تشكيلة الساعات الجديدة سيماستر دايفر 300 M في مركز المملكة بالرياض، بحضور مجموعة من كبار الشخصيات، وممثلي أوميغا وأعضاء مجلس إدارة شركة الحصيني التجارية.

وقد لاقت النسخة الأولى من الساعة التي صدرت عام 1993 استحسانًا كبيرًا، بفضل تصميمها المبتكر وتقنية المحيطات التي احتوتها، وكانت خير دليل على عودة أوميغا الناجحة إلى عالم ساعات الغوص. والآن تم إسدال الستارة عن أحدث نسخة من هذه الساعات الشهيرة التي خضعت إلى تعديل جذري في أدق تفاصيلها.

في هذا الصدد صرّح الرئيس والرئيس التنفيذي لأوميغا رايلاند آيشميلان قائلًا: «نحن حقيقةً نفتخر بتقديم ساعة سيماستر دايفر 300 M الجديدة في المملكة العربية السعودية. ولا شك في أن هذه السوق لديها تقدير خاص للساعات الفاخرة وأنا على ثقة بأن جودة أحدث تشكيلاتها وتصميمها سيلقيان استحسانًا لدى العملاء المخضرمين».

وبهذه المناسبة الفريدة، تم تحويل المتجر تمامًا بزينة المحيطات. ويشمل ذلك «أكواريوم» أنيقًا للسمك وعرضًا لآثار خاصة عن حركة الموج. تمكّن العملاء من الاطلاع على مجموعة منتقاة من ساعات أوميغا ومنتجاتها في بيئة من الراحة التامة.