وزيرة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقيتين لريادة الأعمال بين مصر ومؤسستين

شهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اتفاقيتين شراكة استثمارية بين شركة مصر لريادة الاعمال، ومؤسستي نواة العلمية وأفادبيام تكنولوجيز، وقام بالتوقيع كل من عمرو العبد، الرئيس التنفيذى لشركة مصر لريادة الأعمال، و هبه على، المدير التنفيذى للشركة، والدكتور عمر صقر رئيس مجلس إدارة نواة العلمية، والدكتور هاني الجبالي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة أفادبيام تكنولوجيز، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، رئيس شركة مصر لريادة الاعمال.

وقالت الدكتورة سحر نصر إن الاتفاقيتين تأكيد على استمرار التوجه الحكومي لتمكين رواد الأعمال وخلق الوظائف، لذلك تعمل الحكومة على خلق منظومة متكاملة لدعم ريادة الأعمال والابتكار، وخلق بيئة داعمة لنمو مشاريعهم، ودمجهم في خطط التنمية الاقتصادية للدولة.

وذكرت الوزيرة أن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية وتشريعية هامة لتحقيق مناخ استثماري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وما تضمنه من حوافز استثمارية، وإطلاق خريطة مصر الاستثمارية والتي تضم فرص استثمارية في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك المشاريع الوطنية الكبرى، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار نص لأول مرة على دعم الدولة للشركات الناشئة وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما قامت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بإطلاق أول صندوق للاستثمار في ريادة الأعمال لتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار.

وقال عمرو العبد، الرئيس التنفيذى لشركة مصر لريادة الاعمال، إن الشركة ستقوم، بضخ استثمارات جديدة في “نواة” العلمية بجانب اندور كابيتال و500 ستارت – أبس وأفاروس فينشرز، اضافة إلى ضخ استثمارات فى شركة “أفادبيام تكنولوجيز”.

وتعمل مؤسسة نواة على تمكين البحث العلمي والعلماء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال مركزها الرئيسي الذي يوفر مُعدات مُتقدمة متخصصة في مجال العلوم الطبيعية والطبية، وحققت المؤسسة نمو بلغ 300٪ سنويًا، وتمكنت من جذب انتباه المستثمرين المحليين والدوليين، ونجحت في الفوز باستثمارات من شركة “ستارت أب 500″، العالمية، والتي يقع مقرها في وادي السليكون بالولايات المتحدة.

وقال الدكتور عمر صقر إن مؤسسة نواة تستهدف تغيير الطريقة التي يتم بها إجراء البحث العلمي في مصر، من خلال تزويد العلماء بإمكانية الوصول إلى المعدات عالية التقنية التي يصعب العثور عليها في منطقة الشرق الأوسط، رغم الاحتياج الشديد لها.

أما أفادبيام تكنولوجيز فهي شركة متخصصة فى الذكاء الصناعى، والرؤية الحوسبية وأدوات تحليل البيانات الكبيرة وتقنيات التمثيل المرئي لمعالجة وتحليل أعداد هائلة من الأفلام المنشورة بفاعلية وكفاءة وسرعة، وتمتلك الشركة شهادات عالمية في مجال الأمن، وتجارة التجزئة، والقيادة الذاتية، ولها عملاء في جميع أنحاء أفريقيا والولايات المتحدة وجنوب شرق آسيا وأوروبا.

وقال الدكتور هاني الجبالي، الرئيس التنفيذى لشركة افادبيام تكنولجيز، إن الشركة طورت نفسها على مر السنوات الماضية في تقنيات الأمان والمدن الذكية والقيادة الذاتية، ويسرنا أن تكون إيجيبت فنتشرز أول مستثمر في الشركة، خاصة أننا نتطلع إلى سوق إقليمية وعالمية كبيرة.

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