شكرا لقرائتكم خبر عن "الصخور للصناعات البلاستيكية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 1803 ألف ورقة بقيمة قدرها 488.6 ألف جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 506.6 ألف ورقة، بقيمة قدرها 597.5 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة جينيال تورز، بحجم تداول بلغ 299.1 ألف ورقة، وبقيمة 1050.5 ألف جنيه.

وجاءت شركتا فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، الدولية للثلج الجاف-ديفكو2 فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول ألف ورقة بقيمة 6.2 ألف جنيه للأولى، فيما لم يتم التداول على الثانية.

وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 3482.3 ألف ورقة مالية بقيمة 2742.8 ألف جنيه من خلال تنفيذ 414 عملية.