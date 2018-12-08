«اتش إم دي» تختار الإمارات لطرح «نوكيا 8.1» عالمياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختارت شركة «اتش ام دي» HMD العالمية، المطوّرة لهواتف نوكيا الإمارات، لطرح هاتف نوكيا 8.1 على مستوى العالم، بتقنيات الذكاء الاصطناعي «AI» تتعلق بالتصوير وإدارة الطاقة، والتعرف إلى شخصية مستخدم الهاتف.

وقال سانميت سينغ كوشار، المدير العام لشركة HMD العالمية في الشرق الأوسط، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي عقدته في دبي، مساء الخميس: «إن هاتف نوكيا 8.1 سيتوفر في الإمارات 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مشيراً إلى أنه تم فتح الطلب المسبق على الهاتف عبر متاجر «جمبو و اكسيوم وسوق دوت كوم وشرف دي جي»».

وأوضح أن علامة «نوكيا»، شهدت العام 2018 نمواً جيداً لمبيعاتها في الإمارات والمنطقة بشكل عام، مدعومة بتاريخ العلامة في صناعة الهواتف المتحركة، وإنتاج هواتف بتقنيات عالية بأسعار في متناول شرائح متعددة من المستخدمين.

وقال كوشار: «إن الشركة تتطلع إلى إنتاج هواتف ذكية جديدة على غرار هاتف نوكيا 8.1 المدعوم بالذكاء الاصطناعي خلال الشهور المقبلة؛ حيث يأتي الهاتف الجديد مدعوماً بمستشعر التصوير زايس Zeiss عالي الحساسية ونظام تثبيت الصورة البصري (OIS)».

وأشار إلى أن تقنية الشاشة PureDisplay المدعومة بتقنية تصوير الأفلام HDR 10 في الهاتف الجديد توفر دقة عالية وأداء سلساً لمدة تصل إلى يومين بعد عملية شحن واحدة، كما يعمل الهاتف ببرنامج أندرويد 9 باي الأحدث مع أحدث ابتكارات جوجل، التي تشمل فحص أكثر من 50 مليار تطبيق يومياً للحماية من البرمجيات الخبيثة مع سعة تخزين مجانية غير محدودة للصور عالية الجودة.

من جانبه قال جوهو سارفيكاس، الرئيس التنفيذي للمنتجات في «اتش ام دي»: «حققت الشركة نجاحاً كبيراً في فئة الهواتف الأساسية ذات القيمة العالية، فيما يأتي نوكيا 8.1 بقدرات ذكاء اصطناعي مضاعفة، بفضل محرّك كوالكوم الذي يتضمّن هندسة جديدة تماماً لأداء أكثر كفاءة».