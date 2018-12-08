أجواء بانكوك تخيم على قنوات القرية العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: مها عادل

الأسواق العائمة، مشهد ثقافي وحضاري شهير يعرفه من يزور بلاد جنوب شرق آسيا؛ حيث تتحول الأنهار والممرات المائية إلى مساحات مكتظة بالقوارب الصغيرة، التي تسكن كل واحدة منها عائلات كاملة؛ يقضي أفرادها حياتهم بأكملها في النهر؛ حيث مصدر رزقهم، وقلما تطأ أقدامهم الأرض، وتقدم هذه القوارب أشكالاً مختلفة من البضائع والأطعمة والفواكه لرواد الضفاف الخضراء من السائحين على الدوام، ويستمتع السياح بهذه التجربة الثرية والشهية؛ حيث يتناولون الأطعمة التقليدية بمكونات طازجة، وفي أجواء من البساطة والمتعة.

القرية العالمية نجحت في موسمها الجديد ال23 في استنساخ هذا المشهد السياحي الممتع بامتياز، ومدت قنواتها المائية؛ لتبدو وكأنها تتصل بأنهار تايلاند وتايوان وفيتنام؛ فتتواصل الأسواق وتختلط الروائح والألوان بالضجيج والمذاقات القادمة من الشرق الأقصى البعيد، الذي أصبح في متناول سكان دبي وزوارها طوال 6 أشهر هي مدة عمل القرية العالمية.

ثراء معرفي ومتعة سياحية

التجربة شديدة التميز والجمال بالفعل؛ حيث تم تخصيص مساحة بالقناة المائية، وهي الشريان، الذي يصحب زوار القرية؛ لتفقد العديد من أجنحة العالم ومنتجاته في رحلة ممتعة تمر خلالها على أجنحة سوريا ومصر والهند والصين وغيرها الكثير؛ لتشهد بنفسك كم التنوع الثقافي والحضاري، الذي يثري روحك وعيونك أثناء زيارتك للقرية هذا العام، كما أن المتعة التي تصحبك في الطريق المؤدي للسوق العائم لا تتوقف عند تنوع الأجنحة، بينما تمتد لمتعة بصرية أخرى، ولإبهار يمثله تصميم الجسور الجديدة، التي يتميز كل منها بطراز معماري مختلف، ويمثل حضارة مختلفة فهناك الجسر، الذي يبرز ملامح الحضارة الصينية، إلى جانب جسر آخر يطلعنا على ملامح التراث الإيراني، وهناك جسر يبهر الزوار بمعالم الهند ومعمارها وهكذا تصطحب الزوار العديد من عناصر المتعة والإبهار إلى أن تصل بنهاية الممر المائي إلى التجربة الأكثر تميزاً هذا العام، التي تجمع بين عدة وظائف تحققها القرية لضيوفها بوجود هذا السوق العائم؛ بداية من الثراء المعرفي والمتعة السياحية والتذوق لنكهات جديدة في أجواء تطابق مناخها الحقيقي؛ لكن بأعلى المواصفات الجودة والنظافة والنظام؛ فهي تجربة مثيرة بالفعل يلخصها أحد زوار السوق قصي الدايني، وهو يقول: «استمتعت بزيارة هذا السوق العائم لأقصى درجة، فأنا من عشاق هذه الأسواق التقليدية في الشرق الأقصى، وبحكم عملي أتردد كثيراً على بلدان؛ مثل: تايلاند وماكاو، وأعتقد أن هذا السوق يتشابه إلى حد كبير مع سوق»دامنوين سادواك«القريب من بانجوكو؛ لكن على نطاق أصغر بالطبع؛ ولكن نوعية الطعام الذي يتم إعداده طازجاً أمامي مباشرة وألتهمه في الحال تجعلني أشعر بالفعل أنني انتقلت إلى هذه البلاد البعيدة في أقل من عشر دقائق.

متعة الاستكشاف

وتضحك دانا نمر وهي تقول:» أعتقد أنني أكلت في هذا المكان كميات من الطعام تكفيني لأسبوع كامل، فالطريقة التي يتم فيها عرض المأكولات وإعدادها بشكل فوري أمام عينينا

والروائح والنكهات المغرية؛ تدفعنا لتجربة كل الأصناف والأنواع، وبما أنني أفضل الأطعمة البحرية فقد استمتعت جداً بالأرز المقلي بالروبيان، ولكنني وجدت قارباً آخر يقوم بطهو نوع من النودلز المخلوط بالخضراوات وقطع الأخطبوط فجذبتني الرائحة لأجربه؛ ولكن وجدت شقيقتي تغريني بكعكات الأرز التي جلبتها من قارب آخر، وجاء أخي ليوجهنا إلى قارب صغير في طرف القناة يقوم بإعداد أطباق لذيذة من الفاكهة الاستوائية والمانجو المقطع إلى شرائح،

وهكذا لا يمكنك التوقف عن التسوق والتذوق بالقرية العالمية فثقافة الشعوب تكمن أيضاً بأكلاتهم الشعبية، وهذا يزيد من متعة الاستكشاف بالقرية العالمية.

نظافة ونظام وأمان

أما جيهان يحيى، التي جاءت لزيارة السوق بصحبة أسرتها وعدد من أصدقائها؛ فتقول:

« يضحك أصدقائي عندما أخبرهم أنني استمتعت بهذه التجربة بالقرية أكثر من استمتاعي بسوق دامنوين سادواك في تايلاند، فهنا في السوق العائم بالقرية العالمية كنت أشعر بمستوى مرتفع من النظافة والنظام؛ ولذلك فقد سمحت لأطفالي بأن يتناولوا ما يريدون، فجميع الطهاة والعاملين في القوارب يرتدون قفازات بلاستيكية، ونوعية الطعام ذات جودة عالية بينما في السوق التايلاندي الأصلي كنت أخاف على أطفالي من تناول الطعام؛ لخوفي عليهم من التلوث أو عدم نظافة الطعام، خاصة أنني كنت أرى بعض القوارب تغسل الأطباق في النهر؛ لعدم وجود ماء يجري باستمرار، ولهذا أنا أفضل السياحة بين دول العالم داخل القرية أكثر من السفر والكلفة والمجهود، وبينما نستمتع في القرية مع أسرتنا الكبيرة وأصدقائنا بأقل مجهود وكلفة أقل ونتنقل بين كل ثقافات العالم بأمان.

وتوفر القرية أيضاً لرواد السوق العائم مجالاً للراحة و الاسترخاء؛ حيث توفر مقاعد وطاولات على جانبي السوق للجلوس وسهولة تناول الوجبات الخفيفة والسريعة بحرية

وراحة لكل زوارها من مختلف الجنسيات والأعمار، ولإضافة روح المكان الأصلي على المغامرة المحسوبة، التي توفرها القرية لضيوفها بكل أرجائها.

أما أحمد عبدالغفار فيقول: إنها المرة الأولى التي يجرب فيها الأطعمة التايلاندية؛ إلا أ، أصدقاءه شجعوه على تجربتها ويصف هذه التجربة، قائلاً: استمتعت جداً بتناول هذا النوع من الطعام، رغم أنه بدا غريباً عني بعض الشيء، فلم أتعود على فكرة امتزاج الطعم الحلو والحار في طعام واحد، وأعتقد أن فكرة السوق العائم هذه فكرة رائعة، وأضافت إلى القرية العالمية لمسة جديدة ومميزة، وأعتقد أن مكان السوق العائم موفق جداً؛ لأنه يقع أمام الجناح الصيني وبالقرب من الجناح الهندي، ويوجد في منطقة القنوات المائية المقام عليها السوق مجموعة من الجسور الجديدة، التي تتميز بتصميم على الطراز الصيني، فكل الأجواء المحيطة بالسوق تجعلنا نشعر أننا بالفعل قد سافرنا في رحلة حول العالم، وأصبحنا ننتقل من مكان لآخر في بلدان الشرق الأقصى الساحرة. وتكتمل جولتنا بزيارة بعض القوارب الخشبية المثبتة والحديث مع الطهاة الذين يستقبلون رواد السوق بابتسامة، وهم يقومون بطهو الوجبات في الهواء الطلق وتقول ميمي (إحدى العاملات في السوق): مشاركتي هذا العام بالسوق العائم تجربة العمر؛ حيث الإقبال متزايد من الزوار، والكل يرغب في أن يعيش المغامرة، ويستكشف ثقافة شرقي آسيا، التي تتمتع بسمعة جيدة عند الكثيرين.