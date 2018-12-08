الأسهم الخليجية تنهي الأسبوع في المنطقة الخضراء.. وجني أرباح يستثني البحرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهت أسواق الأسهم الخليجية تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع جماعي باستثناء البحرين، نتيجة ضغط من أسهم قيادية على رأسها سهم الأهلي المتحد، الذي عاني عمليات جني أرباح طوال الأسبوع.

السعودية

أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، نهاية الأسبوع الجاري، على ارتفاع 1.9% تعادل 145.99 نقطة، ليصل لمستوى 7848.98 نقطة.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم السوق الرئيسي بنحو 40.08 مليار ريال (10.69 مليار دولار)، لتصل إلى 1.86 تريليون ريال (496.6 مليار دولار)، مقارنة بالأسبوع السابق بقيمة 1.82 تريليون ريال (485.9 مليار دولار).

وصعد إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع بنسبة 15.76% لتصل إلى 17.88 مليار ريال (4.77 مليار دولار)، مقارنة مع الأسبوع السابق عند 15.45 مليار ريال (4.12 مليار دولار).

البحرين

خسر السوق البحريني خلال تعاملات الأسبوع، بضغط من أسهم قيادية على رأسها سهم الأهلي المتحد، الذي عاني عمليات جني أرباح طوال الأسبوع.

وبنهاية الأسبوع، هبط المؤشر العام للسوق بنسبة 0.66%، إلى المستوى 1320.04 نقطة، بفقدان 8.77 نقطة، ليسجل أول هبوط له بعد أسبوعين من التعاملات الإيجابية. وارتفعت سيولة السوق طوال الأسبوع إلى 13.43 مليون دينار بحريني، مقابل 7.02 مليون دينار الأسبوع الماضي.

كما قفزت أحجام التداول إلى 56.78 مليون سهم.

الكويت

ارتفعت المؤشرات الكويتية خلال الأسبوع الأول من ديسمبر، وسط تحسن ملحوظ في مستويات السيولة على الرغم من تراجع أحجام التداول.

وارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع 1.52% صعوداً إلى النقطة 5186.9 مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 5109.21 نقطة، بمكاسب أسبوعية تُقدر بنحو 77.7 نقطة.

وحقق مؤشر السوق الأول ارتفاعاً بنسبة 2.21% بإقفاله عند النقطة 5435.29، مقارنة بإقفاله الأسبوع الماضي عند النقطة 5317.81، رابحاً نحو 117.5 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 0.09% خلال الأسبوع وصولاً إلى النقطة 4734.24 رابحاً نحو 4.2 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 4730 نقطة.

عمان

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملاته الأسبوعية، بارتفاع نسبته 3.1%، بإقفاله عند مستوى 4548.72 نقطة، رابحاً 136.66 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع الماضي.

وزادت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع بنسبة 0.53%، إلى 18.473 مليار ريال (47.89 مليار دولار)، مقابل 18.334 مليار ريال (47.53 مليار دولار) في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 138.53 مليون ريال.

وجاء ارتفاع المؤشر خلال الأسبوع بدعم من صعود مؤشراته القطاعية مجتمعة، وتصدرها المالي بنسبة 2.81%، وصعد مؤشر الصناعة 1.49%، وكان مؤشر الخدمات أقلها ارتفاعًا بنسبة 1.17%.