أبوظبي تستضيف «سيال» و«التمور» و«الاتصالات» الشهر الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

تستضيف شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، أربع فعاليات خلال شهر ديسمبر الجاري، حيث اتخذت الشركة كافة الترتيبات اللازمة لاستضافة هذه الفعاليات.

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض حالياً، مؤتمر الجمعية الدولية الثالث عشر لغسل الكلى الذي سيستمر حتى اليوم، حيث يشكل منصة لمناقشة آخر المستجدات في مجال غسل وأمراض الكلى والمواضيع ذات الصلة، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات في مجال البحوث والممارسات السريرية في هذا المجال. ويستضيف المؤتمر مجموعة من أبرز الخبراء، من أطباء ومختصين، من حول العالم للبحث في آخر المستجدات في مجال الطب وأمراض الكلى، وسيناقشون مواضيع مثل جلسات غسل الكلى وكفاية الغسل الكلوي، وأجهزة الغسل الكلوي، والسموم اليوريمية، ومعالجة مياه غسل الكلى، وتكنولوجيا الأغشية الحيوية، ومضاعفات أمراض الأوعية القلبية.

وتحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة ورئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، فعاليات معرض «سيال» الشرق الأوسط ومعرض أبوظبي الدولي للتمور، حيث يعد معرض «سيال» من أهم الفعاليات المتخصصة في قطاعات الأغذية والمشروبات والضيافة، ويشكل منصة مهمة للموردين في هذه المجالات، تتيح لهم عقد العديد من الصفقات مع الجهات المعنية بقطاع الأغذية.

أما معرض أبوظبي الدولي للتمور؛ فيعتبر من أهم الفعاليات المتخصصة بتجارة التمور؛ حيث يسلط الضوء على الأهمية الاقتصادية للتمور وأصنافها المختلفة على اعتبار أنها من أكثر المحاصيل الزراعية إنتاجاً في دولة الإمارات ولها مكانة مهمة في الموروث الثقافي والتراثي للدولة. وسيقام هذا المعرض تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وفي الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر الجاري، يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض مؤتمر «آي تريبل إي جلوبكوم»، وهو حدث متخصص في مجال صناعة الاتصالات؛ وسيشكل المؤتمر، الذي ينظمه معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، منصة تتيح للخبراء والمختصين والجهات المعنية فرصة الاطّلاع على آخر المستجدات في صناعة الاتصالات.