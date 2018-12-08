أسهم بريطانيا تفقد مكاسب 18 عاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت «بلومبيرج» تقريراً أكدت فيه أن أسواق الأسهم البريطانية خسرت جميع المكاسب، التي حققتها منذ بداية الألفية الجديدة، أي عام 2000؛ بعد أن أغلق مؤشر «FTSE 100» القياسي تداولاته، الأربعاء الماضي، دون المستوى الذي سجله نهاية عام 1999، علاوة على الهبوط الإضافي، الذي سجله في تداولات، الخميس، بمقدار 3.2% في أكبر تراجع له منذ يونيو من عام 2016.

وقد فرضت موجات البيع، التي شهدتها الأسواق العالمية المزيد من الضغوط على الأسهم البريطانية، التي تعاني أصلاً احتمالية رفض البرلمان البريطاني اتفاقية رئيسة الوزراء تيريزا ماي؛ للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال خبراء: «إن الوضع الحالي في الأسواق العالمية، التي تشهد موجات بيع كبيرة، إضافة إلى حالة الحذر، التي تعتري المستثمرين؛ أدت جميعها إلى زيادة الضغوط على السوق البريطانية».

وحققت أسواق الأسهم البريطانية مستويات مرتفعة خلال مايو/أيار الماضي؛ نتيجة لتراجع قيمة الجنيه الاسترليني، وأسباب أخرى؛ ليحقق المؤشر القياسي البريطاني مكاسب بلغت 14% فقط بين نهاية عام 1999 ومايو من العام الجاري، وهو ما لا يمكن مقارنته بأي شكل مع ما حققه مثلاً مؤشر «اس آند بي 500»، الذي حقق مكاسب بلغت 86% خلال ذات الفترة.