تطبيقات الهاتف المتحرك أولوية 97% من المؤسسات العالمية

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أعلنت شركة نوتانيكس أمس، عن نتائج أول تقرير سنوي خاص بالحوسبة السحابية المؤسساتية على مستوى العالم، والذي يركّز على خطط المؤسسات الرامية إلى تبني تقنيات السحابة الخاصة والعامة والهجينة.

وأفضت نتائج التقرير إلى أن المؤسسات تسعى بشكل أكبر نحو استخدام السحابة الهجينة، حيث ذكرت 91% من المؤسسات أن السحابة الهجينة هي النموذج التكنولوجي الأمثل، لكن 18% فقط منها أشارت إلى استخدامها للسحابة الهجينة بالفعل. وكشفت النتائج أيضاً أن تطبيقات الهاتف المتحرك ضمن أي نوع من أنواع السحُب تُمثل أولوية قصوى بالنسبة ل 97% من المشاركين، حيث أشار 88% ممن شملهم التقرير إلى أن هذه التطبيقات «ستوفر الحلول لكثير من المشكلات».

كما وجد التقرير أن السحابة العامة لا تمثل حلاً سحرياً، فقد أشار صنّاع القرار في قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى أن عملية ربط التطبيقات مع البيئة السحابية المناسبة تُعتبر إحدى أهم وأبرز القدرات الحاسمة، وأشارت 35% من المؤسسات التي تستخدم السُحب العامة، إلى أنها تجاوزت حد ميزانيتها السنوية. وعندما طُلب من المشاركين ترتيب المزايا الأساسية التي توفرها السحابة الهجينة حسب أهميتها، كانت قابلية التشغيل المتبادل بين أنواع السحابة (23%)، والقدرة على نقل التطبيقات وتبادلها عند الحاجة بين السحب (16%)، والتكلفة المنخفضة مقارنة بالحلول الأخرى (6%) وأمن المعلومات (5%)، من بين أهم المزايا التي يمكن أن توفرها السحابة الهجينة.

السحابة الهجينة

تلبي احتياجات الشركات على نحو أفضل مقارنة بالسحابة العامة الواحدة، ففضلاً عن سعرها المناسب، فقد أشار 87% من المشاركين إلى أن السحابة الهجينة تؤثر بشكل إيجابي في أعمالهم كإحدى التوجهات التقنية، كما أفاد عدد أكبر من مستخدمي السحابة الهجينة بأن كافة احتياجاتهم قد تم تلبيتها (49%) مقارنة بمستخدمي السحابة العامة الواحدة (37%). فضلاً عن أن المؤسسات التي تستخدم السحابة العامة تنفق 26% من ميزانيتها السنوية الخاصة بتقنية المعلومات على السحابة العامة. ولعل أكثر ما يلفت النظر أن 6% فقط ممن يستخدمون السحابة العامة استطاعوا البقاء ضمن إطار ميزانيتهم المالية، بينما تجاوز ما يقرب من ستة أضعاف هذا العدد (35%) حدود ميزانيتهم في سبيل استخدام موارد السحابة العامة.

أمن المعلومات

يأتي على رأس الأولويات عند تحديد حجم العمل، حيث أشار 71% من المشاركين إلى أن أمن البيانات والامتثال للوائح التنظيمية هي العوامل الرئيسية والأهم عندما يتعلق الأمر بتحديد حجم العمل والمكان الأفضل لتنفيذه. وحدد المشاركون عوامل أخرى أيضاً وهي الأداء بنسبة 62%، وسهولة الإدارة 53%، والتكلفة 52%.

مطوّرو التطبيقات يتحايلون اليوم على تكنولوجيا المعلومات قال 57% من المشاركين أن المطورين يتحايلون على تكنولوجيا المعلومات عندما يتعلق الأمر بتحديد مكان تشغيل التطبيقات، مما يعرض المؤسسة لأخطار محتملة.

وقال بن جيبسون، المدير التنفيذي للتسويق في شركة نوتانيكس: «مع ازدياد طلب الشركات على التطبيقات الجوالة وقابلية تشغيلها بشكل مشترك، تسعى هذه الشركات على نحو أوسع اليوم إلى اختيار البنية التحتية القائمة على السحابة الهجينة، وفي حين أن ظهور السحابة العامة، قد أدى إلى زيادة كفاءة تكنولوجيا المعلومات في مجالات معينة، إلا أن قدرات السحابة الهجينة تشكل الخطوة التالية في توفير حرية أكبر لتوفير وإدارة التطبيقات بشكل ديناميكي بناء على احتياجات العمل، مع ذلك، كشفت نتائج هذا التقرير عن وجود فجوة مهمة في السوق تتمثل في حاجة المؤسسات إلى المواهب التقنية المتخصصة التي تستطيع إدارة نماذج السُحب الهجينة، خصوصاً خلال فترة ال 12 إلى 24 شهراً القادمة».

وقال آرون وايت، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لدى ناتونيكس: «من الواضح أن السحابة الهجينة تمثل أفضل خيار في المستقبل، فالقدرات السحابية الهجينة تشكل ضرورة متزايدة ضمن بيئة العمل الرقمية الديناميكية، حيث تحتاج المؤسسات إلى حرية أكبر في تقديم وإدارة التطبيقات على نحو فعّال بناء على احتياجات العمل، ويتطلب الوصول إلى هذا النموذج التقني الأمثل، مجموعة واسعة من الحلول الهجينة التي تقدمها الشركات المتخصصة، إضافة إلى خبرات واسعة متخصصة في تصميم وبناء وتشغيل السُحب الهجينة».