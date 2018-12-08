شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مليار يورو غسل الأموال في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف دراسة حديثة أن قطاع العقارات في ألمانيا أصبح على نحو متزايد هدفاً لعمليات غسل الأموال، التي بلغت في عام 2017 فقط، 30 مليار يورو. وأظهرت الدراسة، التي أجرتها منظمة الشفافية الدولية، أن هناك تزايداً في استثمار أموال أجنبية مجهولة المصدر في هذا القطاع.
وبحسب البيانات، أظهرت معلومات محققين في إيطاليا أن عناصر المافيا حاولت غسل مبالغ كبيرة من الأموال، التي يرجع مصدرها إلى الاتجار بالكوكايين على وجه الخصوص، عبر شراء عقارات في ألمانيا. (د ب أ)
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