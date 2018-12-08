مسؤولة «هواوي» أمام القضاء الكندي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار توقيف المديرة المالية لمجموعة «هواوي» منج وانزو غضب الحكومة الصينية، وأثار قلقاً من انعكاساته المحتملة على الهدنة في الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم؛ حيث تم التوقف بطلب من القضاء الأمريكي في كندا. دانت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، أمس الجمعة، توقيف مسؤولة «هواوي»، وأعلنت وسائل إعلام أن الحكومة اليابانية ستمنع استخدام أجهزة هواوي و«زد تي اي»، التي تشكل تهديداً للأمن، بينما أكدت وسائل إعلام بريطانية أن المجموعة الصينية امتثلت لمطالب تغيير ممارساتها في المملكة المتحدة.

وأوقفت منج على أثر تحقيق أمريكي في اتهامات للشركة بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، ومثلت أمام القضاء الكندي أمس الجمعة. (ص8)