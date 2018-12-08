تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً يتوافق مع التقديرات خلال الربع الثالث من العام الحالي، لكنها كذلك أبطأ وتيرة ارتفاع فصلي في نحو 4 سنوات في إشارة الى تباطؤ الزخم بالقارة العجوز.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات «يوروستيت»، أمس الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً نما بنسبة 0.2% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي وهي أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الثاني لعام 2014، مقابل ارتفاع بنحو 0.4% في الربع السابق له.

وبالنسبة لنمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث على أساس سنوي، فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.6% بعد التعديل بالخفض للتقديرات السابقة والتي كانت تشير لتوسع 1.7% ومقارنة مع زيادة بنحو 2.2% في الربع السابق له.