شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً يتوافق مع التقديرات خلال الربع الثالث من العام الحالي، لكنها كذلك أبطأ وتيرة ارتفاع فصلي في نحو 4 سنوات في إشارة الى تباطؤ الزخم بالقارة العجوز.
وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات «يوروستيت»، أمس الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً نما بنسبة 0.2% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي وهي أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الثاني لعام 2014، مقابل ارتفاع بنحو 0.4% في الربع السابق له.
وبالنسبة لنمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الثالث على أساس سنوي، فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.6% بعد التعديل بالخفض للتقديرات السابقة والتي كانت تشير لتوسع 1.7% ومقارنة مع زيادة بنحو 2.2% في الربع السابق له.
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