تغريم «فيسبوك» 10ملايين يورو لانتهاك بيانات المستخدمين في إيطاليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهيئة الإيطالية المعنية بمراقبة المنافسة «ايه جي سي ام»، أمس الجمعة، أن شركة «فيسبوك»، يجب أن تدفع غرامة قدرها عشرة ملايين يورو (11.4 مليون دولار)، بسبب انعدام الشفافية بشأن ما تفعله ببيانات المستخدم.

وتقول الهيئة، إنه لا يتم إعلام المستهلكين بما يكفي بشأن الاستخدام التجاري المحتمل للبيانات الشخصية التي يتم الطلب منهم تقديمها عند الاشتراك في فيسبوك.

وجرى تغريم عملاق مواقع التواصل الاجتماعي، لتشجيعه خلسة هؤلاء المشتركين بالفعل، بالسماح لفيسبوك بتمرير بياناتهم إلى طرف ثالث عبر تفضيلات خصوصية موضوعة مسبقاً، وأدانت الهيئة الإيطالية فيسبوك، ووصفت ما يقوم به ب«ممارسة عدائية» تنتهك قوانين المستهلك. (د.ب.أ)