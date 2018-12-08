توجيه الاتهام رسمياً إلى كارلوس غصن الاثنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مكتب الادعاء العام في طوكيو توجيه الاتهام إلى كارلوس غصن المشتبه في إخفائه جزءًا من دخله، وكذلك إلى مجموعة «نيسان» بصفتها كياناً قانونياً، بحسب ما أفادت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية أمس الجمعة.

ومن المتوقّع أن يُوَجّه الاتّهام إلى غصن اعتباراً من الاثنين، في نهاية فترة احتجازه، وهو كان أوقِفَ في 19 تشرين الثاني/‏نوفمبر في طوكيو لأنه لم يُصرّح، بحسب محققين يابانيين، للسلطات عن إيرادات بحوالي 5 مليارات ين (38 مليون يورو) على مدى خمس سنوات.

ووفقًا للصحيفة، فإنّ النيابة ستُلاحق كذلك «نيسان» لأنّها تعتبر أنّ المسؤولية تقع أيضًا على عاتق هذه الشركة، بصفتها الكيان الذي قدّم التقارير المُخالِفة إلى السُلطات الماليّة.

(أ ف ب)