«شيفرون كورب» تزيد الإنفاق الاستثماري 9.3%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت شركة النفط الأمريكية «شيفرون كورب» زيادة إنفاقها الاستثماري لأول مرة منذ 2014 رغم تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب بيان صادر عن الشركة مساء الخميس، فإنها ستزيد استثماراتها خلال العام المقبل بنسبة 9.3% إلى 20 مليار دولار، حيث ستستحوذ الولايات المتحدة على 38% من هذه الاستثمارات وهي أعلى نسبة إنفاق استثماري للشركة خلال عشر سنوات على الأقل، في ظل سعيها لتعزيز وجودها في منطقتي حوض بيرميان غرب تكساس ونيومكسيكو. كما أن مشروع «تينجيز» العملاق في كازاخستان يعد من مجالات النمو الرئيسي لثالث أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية.

وأشارت وكالة أنباء «بلومبيرج» إلى أن «شيفرون» هي أول شركة نفط عملاقة تكشف عن تفاصيل خططها الاستثمارية للعام المقبل والتي تأتي في فترة تشهد تقلبات شديدة لأسعار النفط العالمية. فقد خسر سعر النفط نحو ثلث قيمته في نيويورك منذ أول أكتوبر/‏تشرين الأول الماضي.

وأشارت «بلومبيرج» إلى أن قرار «مايك ويرث» الرئيس التنفيذي لشركة «شيفرون» بزيادة الإنفاق الاستثماري في الوقت الذي تتراجع فيه أسعار النفط بشدة، يشير إلى أن قطاع النفط أصبح أكثر قدرة على العمل في ظل أسعار الخام المنخفضة بعد نجاح برامج خفض الإنفاق والتخلي عن المشروعات المعقدة خلال السنوات الأخيرة.

وكان «ويرث» تعهد في مارس /‏آذارالماضي بألا تزيد استثمارات الشركة على 20 مليار دولار سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة وهو ما يمثل أقل من نصف الاستثمارات في 2014.