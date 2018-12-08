ترامب: المفاوضات التجارية «في أحسن حال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن المفاوضات الهادفة لنزع فتيل النزاع التجاري مع الصين «في أحسن حال».

والتقى ترامب نظيره الصيني شي جين بينج نهاية الأسبوع الماضي، واتفقا على هدنة تجارية مدتها 90 يوماً من أجل إيجاد حل أكثر استدامة للنزاع المكلف، لكن مذّاك تضاربت الأجواء، مما انعكس على البورصات العالمية. وكتب ترامب على تويتر: «المحادثات مع الصين هي في أحسن حال».

(أ.ف.ب)