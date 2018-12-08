شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: المفاوضات التجارية «في أحسن حال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، إن المفاوضات الهادفة لنزع فتيل النزاع التجاري مع الصين «في أحسن حال».
والتقى ترامب نظيره الصيني شي جين بينج نهاية الأسبوع الماضي، واتفقا على هدنة تجارية مدتها 90 يوماً من أجل إيجاد حل أكثر استدامة للنزاع المكلف، لكن مذّاك تضاربت الأجواء، مما انعكس على البورصات العالمية. وكتب ترامب على تويتر: «المحادثات مع الصين هي في أحسن حال».
(أ.ف.ب)
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